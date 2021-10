Amb una ubicació excepcional —a menys d’una hora dels dos aeroports valencians més importants—, perfectament comunicada i amb una riquesa patrimonial envejable, Xàtiva vol consolidar-se com a destinació turística preferent d’interior, una destinació que milers de persones visiten anualment amb el reclam del castell, els museus i un centre històric replet de places, carrers i edificis singulars.

Per a aprofundir en aquesta voluntat d’ampliar i donar a conéixer els serveis turístics que ofereix la capital de la Costera, Levante-EMV, en col·laboració amb l’Ajuntament de Xàtiva, celebrarà aquest dijous 28 d’octubre un desdejuni municipal de treball en l’espai cultural del convent de Sant Doménech, una jornada en la qual participaran experts, professionals i representants dels sectors turístics.

La inauguració de la trobada —amb aforament limitat— serà a càrrec de l’alcalde de la capital xativina, Roger Cerdà, seguit del president de la Confederació d’Empresaris Turístics de la Comunitat Valenciana, Luis Martí, i del secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat, Francesc Colomer. L’acte estarà conduït per la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos.

Després de la inauguració, en la qual s’exposaran les claus de les polítiques turístiques locals així com els principals potencials de Xàtiva com a reclam turístic, hi haurà un panell d’experts per a analitzar els múltiples aspectes que fomenten i impulsen el turisme d’interior, així com els reptes que aquest ha d’assumir en la primera tardor postpandèmica.

Per a això, tres professionals exposaran diferents mirades sobre aquest sector econòmic i el seu futur. En la primera intervenció, a càrrec del director del Patronat Provincial de Turisme de València, Xavier Pascual Soler, un òrgan dependent de la Diputació de València, s’aprofundirà en la gestió i planificació turística del patrimoni històric en les destinacions d’interior.

A continuació, serà el torn d’analitzar l’encaix de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en la gestió turística i com s’integra la sostenibilitat en aquesta activitat econòmica que dinamitza els municipis d’interior. Serà la responsable de l’Àrea de Màrqueting i Producte Turístic de Turisme València, Carmen Sahuquillo, qui explique les principals claus per a compaginar el turisme i el respecte a l’entorn.

La professora titular de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València, María Luisa Andreu Simó, serà l’encarregada de la ponència “Redefinir el turisme post COVID-19: gestió de la confiança i seguretat en les destinacions turístiques d’interior”, en la qual s’analitzarà com la pandèmia ha afectat el sector turístic en l’entorn rural.

Tota la informació de la jornada eixirà publicada en una doble pàgina en l’edició de la Costera i l’edició general del periòdic el dissabte 30 d’octubre, així com en Levante TV.