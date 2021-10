La mort de deu dels cinquanta ases “antiincendis” introduïts al desert de les Palmes aquest estiu ha provocat la dimissió de Benjamín Pérez, director general de Medi Natural. Una setmana després de transcendir el fracàs de la mesura de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Energètica, la consellera Mireia Mollà ha fet pública aquesta decisió en una roda de premsa en el qual ha explicat tot el procés amb detall.

El departament de Mollà va anunciar l’obertura d’un expedient per a aclarir uns fets que han suscitat no poques crítiques a una gestió que va acabar en la defunció dels èquids. Una de les últimes teories apuntava a l’estrés per assetjament com a causa del decés. La veritat és que els animals presentaven símptomes clars d’inanició només dos mesos després de soltar-los al parc natural. Mollà reconeix falta de diligència i de bona gestió per no haver comunicat, la Direcció General de Medi Natural, la primera mort a instàncies superiors. “El que ha succeït no és exemplar, però l’actuació que hem tingut quan ho hem sabut, sí”, ha dit. “No puc resoldre una cosa que no sé”, ha afegit Mollà, que ha reiterat en diverses ocasions que, fins al primer tuit amb la imatge d’un ase en condicions molt dolentes, no havia sigut informada de cap situació de perill per als animals, ni tan sols quan ja havien mort huit dels ases.

Obert expedient al director-conservador del desert de les Palmes

La consellera també ha assenyalat que s’ha obert expedient al director-conservador del Parc Natural del Desert de les Palmes. Mollà admet que no hi ha hagut una “bona tutela del projecte”. “Això era digne d’ampliar el focus d’intervenció i implicar-hi veterinaris i autoritats”, ha assenyalat la màxima responsable de la Conselleria, que ahir va optar per convocar els mitjans al complex Nou d’Octubre per a explicar els passos que s’havien fet fins al moment.

De fet, la consellera ha admés que “òbviament, els ases no van ser cuidats correctament”, perquè no va haver-hi una bona tutela ni de l’Administració ni en la pràctica. “Ni tan sols es va avaluar si el grup d’animals s’adaptaria bé al nou medi, sense tindre costum de viure allí”.

Per a donar totes les explicacions possibles, Mollà ha fet formal la seua petició de compareixença a les Corts per a “donar totes les explicacions necessàries als representants del Parlament valencià”.