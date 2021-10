El Consell de Ministres aprovarà hui un reial decret llei que inclourà 100 milions d’euros addicionals per a ajudar els 1,2 milions de cases vulnerables que hi ha a Espanya, així com mesures per a ajudar les empreses a protegir els seus contractes de les pujades de preus. L’executiu central vol prorrogar l’“escut social” fins al 28 de febrer. La prohibició dels desnonaments en el lloguer i del tall dels subministraments bàsics a famílies vulnerables finalitzava el 31 d’octubre. L’executiu també ampliarà del 30 de novembre al 31 de març el termini perquè els propietaris afectats demanen una compensació

Segons va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, aquest passat diumenge, aquesta norma pretén incloure una bateria de mesures per a “incorporar transparència i, per tant, control a la formació dels preus de la tarifa elèctrica”.

A més, i davant de l’alça dels preus de l’energia, el Govern preveu prolongar demà l’“escut social” que va impulsar després de la irrupció de la pandèmia i que suspén els desnonaments dels col·lectius vulnerables, així com els talls d’aigua, electricitat o gas natural.