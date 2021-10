El jutge ha fixat per a finals de novembre la vista per a prorrogar la situació de presó provisional del presumpte assassí en sèrie acusat de les morts violentes de Marta Calvo, Lady Marcela Vargas i Arliene Ramos i dels intents d’assassinat de huit dones més. L’acusat, Jorge Ignacio P. J., està privat de llibertat des de la seua detenció, el 4 de desembre de 2019, després d’entregar-se de matinada a la caserna de la Guàrdia Civil de Carcaixent, per la qual cosa, d’ací a 40 dies, el 3 de desembre, venceria el primer termini màxim que fixa la llei d’enjudiciament criminal per a la presó provisional, això és, l’empresonament d’un reu abans de ser jutjat.

La mateixa llei preveu un segon termini de dos anys més, que s’obté amb una pròrroga judicialment acordada, el sentit de la qual és donar temps al fet que concloga la instrucció de la causa sense haver de deixar l’inculpat en llibertat, màximament quan els delictes pels quals està acusat podrien implicar condemnes tan llargues com la presó permanent revisable que les acusacions particulars busquen per a Jorge Ignacio P. J.

El jutge d’Instrucció número 20 de València ha fixat per al dia 26 de novembre aquesta vista, en la qual seran presents no només el jutge i la fiscal i totes les parts personades —les tres acusacions particulars i la defensa—, sinó també el mateix investigat. Per a això, haurà de ser conduït dies abans des del centre penitenciari d’Albocàsser, on es troba des de finals d’agost, després de ser canviat de presó per la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, fins a la presó de Picassent, on va estar reclòs des del 6 de desembre fins que va ser traslladat al penitenciari castellonenc.

Jorge Ignacio P. J. està sent investigat en un procediment de jurat per 37 delictes, la majoria molt greus, com a presumpte responsable de la mort violenta de tres dones entre el 25 d’abril i el 7 de novembre de 2019, i dels atacs amb finalitats homicides de huit més, que van sobreviure, algunes d’elles in extremis, a encontres sexuals amb l’inculpat.

En aquest moment, la instrucció de la causa es troba molt avançada, ja que no hi ha, de moment, més diligències pendents, encara que sí que falten encara resultats de les gestions practicades per l’equip conjunt d’Homicidis de la Guàrdia Civil integrat per agents del grup especialista de València i de la Unitat Central Operativa (UCO), entre les quals hi ha l’obtenció dels recorreguts efectuats pel Mercedes d’un testimoni, amic de Jorge Ignacio P. J.

Aquest testimoni, tal com ha informat Levante-EMV, va declarar el març passat a petició pròpia davant dels investigadors, per a contar que, en una ocasió, Jorge Ignacio P. J., quan anava en el seu cotxe com a copilot, li va comentar “mira quin lloc més bo per a ocultar un cos”, a la vista d’una casa abandonada al peu de la carretera. Atés que el testimoni ja s’havia desfet llavors del vehicle, no podia aportar les dades del navegador de bord per a fixar el punt exacte en el qual es trobava la casa, raó per la qual la Guàrdia Civil ha sol·licitat ara a Mercedes Benz aquestes geolocalitzacions amb la finalitat de delimitar una possible àrea nova de cerca del cos de Marta Calvo.