La meitat dels nous contagis que s’estan registrant a Benidorm en les últimes setmanes és entre persones estrangeres, “un 53 % dels casos”, segons ha concretat aquest matí la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que ha mostrat la seua “preocupació” per l’augment sostingut de contagis a la ciutat alacantina.

De fet, hui dia, la incidència acumulada de casos a 14 dies a la ciutat està en 286 casos per 100.000 habitants, dins del nivell de risc extrem, raó per la qual, des de la Conselleria, s’està fent “un seguiment de la situació per a adoptar mesures si fora necessari”, ha advertit Barceló.

L’arribada de turistes anglesos “i d’altres nacionalitats” des del passat 5 d’octubre està darrere d’aquest augment sostingut de casos, segons la consellera, que ha reconegut que comptabilitzar el total de positius sobre la població censada i sense comptar la població fluctuant està disparant la incidència per damunt del paràmetre real, “però és el criteri que tenim i no tenim comptabilitzada la població fluctuant”, ha explicat.

No hi ha variant delta plus

D’altra banda, la consellera de Sanitat ha negat que s’haja detectat ja la presència de la variant delta plus en mostres recollides a la Comunitat Valenciana. “Hem advertit el Ministeri de Sanitat que aquesta informació no és veraç. Nosaltres seqüenciem mostres tots els dies i no tenim la variant”, ha dit.