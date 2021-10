La proposició no de llei (PNL) per a la “reconsideració de l’ampliació nord del port de València”, que serà debatuda en un ple del Congrés dels Diputats, ha sigut finalment subscrita per representants de sis formacions polítiques de la cambra baixa, entre les quals hi ha la que representa el diputat valencià Joan Baldoví, Compromís.

Entre els parlamentaris que secunden aquesta iniciativa de la Comissió Ciutat-Port, composta per col·lectius veïnals, socials, ecologistes i acadèmics, contra el projecte de construcció de la nova terminal de contenidors que té pendent adjudicar l’Autoritat Portuària de València en la zona de l’ampliació nord, també figura el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, i la diputada d’aquesta formació Marta Rosique. A més, la subscriuen Inés Sabanés (Més Madrid-Verds Equo), així com Albert Botran (CUP), Pedro Quevedo (Nova Canàries) i el grup confederal d’Unides Podem.

La PNL reclama, a més, que Valenciaport renuncie a la construcció de la terminal de creuers, així com a la duplicació de carrils de l’A-7 (bypass), de la V-30 i V-31, així com de l’accés nord terrestre al port.