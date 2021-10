Els Premis Rei Jaume I, que enguany compleixen la seua trenta-tresena edició, es lliuraran el divendres 19 de novembre a la Llotja de Mercaders de València, en un acte en el qual hi haurà presència d’algun membre de la casa reial.

Els premiats d’aquesta edició 2021 són Licia Verde, en la categoria d’investigació bàsica; Antonio Cabrales, en economia; Eduard Batlle, en investigació mèdica; Fernando Valladares, en protecció del medi ambient; Nuria Oliver, en noves tecnologies; i Benito Jiménez, en el premi a l’emprenedor.

Es tracta dels premis més ben dotats del país, amb una quantia de 100.000 euros en cada una de les seues sis categories, i en aquesta edició han format part dels jurats un total de 21 premis Nobel.

En l’acte, organitzat per la Fundació Premis Rei Jaume I, les mesures de seguretat instaurades per les autoritats sanitàries tornaran a marcar, de nou, el protocol de la cerimònia de lliurament dels guardons d’aquesta 33a edició.

D’aquesta manera culmina un segon any atípic, que s’ha vist condicionat per la situació d’emergència sanitària per la pandèmia de la covid-19 i que va haver de celebrar les deliberacions del mes de juny mitjançant videoconferència, en la majoria dels seus jurats, segons fonts de la Fundació.

L’acte de lliurament dels guardons Premis Rei Jaume I és un dels esdeveniments socials més significatius de la Comunitat Valenciana i se celebra a la ciutat davant d’una àmplia representació de la societat civil i política valenciana. Enguany, ateses les restriccions sanitàries, haurà de reduir notablement el seu aforament, com ja va ocórrer l’any passat.