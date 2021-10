La Policia Nacional investiga la mort d’un home de 31 anys i nacionalitat italiana, el cos sense vida del qual ha sigut trobat poc abans de les huit del matí al carrer Sant Joan de Déu de València, concretament en la vorera. Pel que sembla, el mort és un toxicòman que hauria acudit a la barriada de Casetes Rosa en busca de la seua dosi de droga.

La víctima, un expresidiari que havia eixit recentment del centre penitenciari de Picassent, té colps en els costats i en la part posterior del cap. Agents del Grup d’Homicidis de la Policia Nacional s’han fet càrrec de les investigacions per a determinar si, com aparenta, es tracta d’un homicidi o si, per contra, la mort obeeix a una caiguda accidental.

El forense, en una primera inspecció, i a l’espera que demà se li faça la pertinent autòpsia, hi ha apreciat indicis evidents d’una mort violenta.

Només tindre coneixement de la presència del cos en la via pública, s’han enviat al lloc dues ambulàncies els equips de les quals només han pogut confirmar la defunció de l’home. Agents de la Policia Nacional i de la Policia Local han acordonat la zona per a evitar la intromissió de curiosos i recollir vestigis en els voltants del lloc en el qual ha sigut localitzat el mort.

Ningú sembla haver vist res ni saber amb certesa els fets ocorreguts. Entre el veïnat corria el rumor, al llarg del matí, que es tractava de “l’italià”, un toxicòman de 37 anys que sol anar a la zona de Casetes Rosa “a agafar” droga. No obstant això, aquest aspecte va ser posteriorment desmentit per una amiga d’aquest, encara que finalment el mort sí que seria d’aquesta nacionalitat. Pel que sembla, es tractaria d’un compatriota italià que, en els últims dies, també havia sigut vist per la zona i que havia eixit de presó recentment.

El presumpte crim s’hauria produït entre les 5.30 hores i les 7 de la matinada. “A les cinc del matí estava jo a la cantonada i no hi havia ningú, ni el mort, ni baralla, ni res”, assevera un testimoni que va estar una mitja hora en la zona, freqüentada per toxicòmans que acudeixen a buscar la seua dosi diària.

“Hem escoltat guirigall però jo estava dormint el xiquet i no he tret el cap per a res”, apunta un altre veí d’aquesta conflictiva barriada de València. Una altra dona indica que a les set del matí, quan ha tornat de l’Hospital Clínic amb el seu fill, ha entrat directament a casa i no sap realment si estava ja el mort allí estés al carrer.

La comissió judicial ha procedit a l’alçament del cadàver pocs minuts abans de les dotze del migdia. Mentrestant, els investigadors del Grup d’Homicidis i agents de la Policia Científica continuen treballant en la zona per a tractar d’aclarir els fets.