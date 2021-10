Els valencians majors de 70 anys seran els primers a passar pels centres de salut per a rebre la vacuna contra la grip, però també la dosi de reforç de la vacuna contra la covid: dues punxades en una mateixa cita, una en cada braç.

Manuela, de 72 anys i veïna de la plaça Segòvia a València, va ser ahir una de les primeres a rebre les dues punxades al centre de salut del barri, dependent de l’Àrea de Salut de València-Doctor Peset, en el primer dia de la campanya. “Jo m’ho pose tot, una en cada braç i no he tingut cap reacció. No li tinc por ni a la grip ni a la covid, però sí respecte, per això em vacune”, explicava Manuela, que afegia que després de “punxar-me amb les dosis, me’n vaig més tranquil·la a un viatge que tinc a Benidorm la setmana que ve”.

Manuela i la seua amiga Encarna, de 77 anys, van ser dues de les 90 persones de més de 70 anys citades ahir en horari de matí i vesprada al Centre de Salut de la Plaça Segòvia per a rebre les dues punxades. “Tenim 70 cites més per a posar primeres i segones burxades de covid; ho fem en un altre pis i amb un altre circuit separat”, explica Esperanza Martínez, coordinadora d’Infermeria del CS Plaça Segòvia.

Enguany, en contra del que es va fer en la campanya de la covid, són els pacients els que han de demanar la cita en els centres de salut, ja que no s’enviaran SMS amb citació prèvia, encara que es podrà demanar cita presencialment, per telèfon o en l’app GVA Salut. “Nosaltres estem cribrant les llistes i telefonant per a recordar que cal vacunar-se, però són llistes molt àmplies, de 5.000 pacients que compleixen els requisits”, assegura.

Aquesta tasca és “important”, segons Martínez, ja que normalment en les dues primeres setmanes de campanya és quan es vacuna “entre el 50 i el 55 % de tota la població. És la campanya amb més pressió” i el col·lectiu dels més majors és el que més dificultats té en el món tecnològic i que menys usa l’app.

A més, enguany, igual que l’any passat, l’objectiu és poder vacunar contra la grip el 75 per cent de les persones majors de 65 anys, més de 980.000 valencians, ja que són el col·lectiu que, igual que amb la covid, més risc té de complicacions i fins i tot de mort després d’una infecció de grip. Els experts adverteixen que, a més, el risc de coinfecció existeix, i, en aquest cas, la possibilitat de morir pot duplicar-se.

La Conselleria de Sanitat ha adquirit enguany 1.285.000 dosis per a afrontar aquesta atípica campanya de vacunació contra la grip, que va començar ahir amb els majors de 70 anys, que reben també la tercera dosi de la vacuna covid, però també amb les embarassades, les persones en residències i els treballadors sociosanitaris.

D’ací a dues setmanes, es continuarà amb les persones de 65 a 69 anys, les persones menors de 64 anys de risc i els serveis essencials, per a donar pas, després, a la població en general.