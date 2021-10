La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va assegurar ahir que el seu departament i Ports de l’Estat vetlaran perquè “qualsevol projecte” que escometa l’Autoritat Portuària de València (APV) complisca els requisits mediambientals, “com no pot ser d’una altra manera”. Així es va pronunciar, al costat del president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre la possibilitat que el Govern suspenga l’ampliació nord del port de València per falta de consens en el si del Consell, davant del rebuig de Compromís i Unides Podem al projecte, igual que va ocórrer amb la inversió milionària projectada per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat.

“Ací, l’òrgan substantiu és l’Autoritat Portuària”, va recalcar Sánchez. El mes d’abril passat, Ports de l’Estat ja va determinar que la declaració d’impacte ambiental (DIA) per a l’ampliació nord, concedida en 2007, continua vigent i que l’entitat presidida per Aurelio Martínez és l’autoritat responsable de valorar la necessitat d’una nova avaluació. Per tant, la ministra va insistir que “l’Autoritat Portuària ha d’analitzar la pertinència o no d’aquest projecte i, en aquest cas, determinar les fases d’estudi ambiental que corresponguen”.

I va afegir: “En qualsevol cas, si anem al fons de l’assumpte, evidentment, aquest ministeri i Ports de l’Estat, com no pot ser d’una altra manera, garantirem i serem garants que qualsevol projecte complisca els requisits mediambientals. És el que puc afegir sobre aquest tema”. Divendres passat, una manifestació organitzada per la Comissió Ciutat-Port i Joventut pel Clima va recórrer el centre de València per a reclamar la retirada “immediata” del projecte d’ampliació del port.