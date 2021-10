Un fum dens provinent dels arrossars de l’albufera va tornar a cobrir el cel de València i l’àrea metropolitana per segon dia consecutiu. L’absència de vents que arrosseguen els gasos cap a la mar va agreujar la boina que ja va veure’s dimecres.

Els focs controlats s’estan duent a terme amb autorització de la Conselleria d’Agricultura i Emergència Climàtica, amb caràcter extraordinari i justificat, i en la zona A. Aquesta situació es dona després de la parcel·lació que va realitzar la secretària autonòmica fa ara quatre anys per a permetre l’alternança en la incineració un any sí i un altre no.

Últim any

En qualsevol cas, aquesta és l’última campanya arrossera en la qual es permetrà recórrer a la combustió, tal com va avançar Levante-EMV fa setmanes, perquè el departament de Mireia Mollà treballa en un esborrany per a una futura ordre que preveu només la retirada de les restes de la collita o el fangueig per a complir els requeriments ambientals que marca la Unió Europea.

A ningú se li escapa l’interés de l’Administració autonòmica per no entrar en conflicte amb les exigències que marca la política agrària comuna a canvi de les ajudes que concedeix.

Arrossers i responsables públics tracten d’arribar a un consens sobre un tema de difícil resolució. L’orografia de molts tancats dificulta l’entrada de maquinàries que puguen recollir els residus de l’arrossar, cosa que es complica en temporada de pluges. El principal temor del departament que dirigeix Mireia Mollà és que puguen arribar fortes precipitacions i puga podrir-se la palla en els camps, amb el consegüent perill d’aigües negres en el llac de l’albufera.

Cremes nocturnes

Podem València s’hi mostrava molt crític dimecres i exigia a la Conselleria “més vigilància perquè es complisca la llei”. “Estem igual que sempre. Tot i que ja fa anys que Compromís està en el govern, la gestió sembla la mateixa que la del Partit Popular”, afirmava Chelo Poveda, portaveu de la formació morada a la ciutat de València. “S’està cremant fins i tot de nit, hi ha vídeos en xarxes socials que ho demostren”, assegurava Poveda.