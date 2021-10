El repunt de casos de covid-19 de les dues últimes setmanes preocupa en la Conselleria de Sanitat, però mentre aquesta pujada no es convertisca en pacients ingressats per coronavirus als hospitals no es plantejarien tornar a imposar restriccions, segons les paraules de la subdirectora d’Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat, Hermelinda Vanaclocha, ahir, en À Punt.

Per a l’especialista, l’ocupació hospitalària per covid hauria d’arribar a nivells de risc “alts” per a tornar a les restriccions i, ara mateix, s’està lluny d’aquest llindar. Segons les dades d’ahir dijous, hi ha 188 persones ingressades per covid (44 d’elles en l’UCI), la qual cosa suposa estar ocupant un 1,81 % del total de llits hospitalaris disponibles i el 6,03 % dels llits UCI.

Segons els indicadors de risc aprovats en el seu moment per totes les comunitats —el conegut com a semàfor—, s’haurien de doblar els pacients greus per a parlar de risc alt en UCI i els ingressos en total haurien d’estar entorn del mig miler, i ara n’hi ha 188. La pujada ha sigut lenta ara com ara: un 27 % més de llits ocupats en dues setmanes i un 7 % més en UCI.

Les paraules de Vanaclocha estan en la línia de les impressions de la resta d’experts en Salut Pública: amb la generalització de la vacunació, la incidència de contagis ja no és un bon paràmetre per a interpretar l’avanç de la pandèmia i cal girar l’atenció a l’ocupació hospitalària.

Nivell baix a la C. Valenciana

De fet, amb l’actual pressió en hospitals, la C. Valenciana no compleix els paràmetres del semàfor per a estar en nivell de risc mitjà, ja que, malgrat el repunt de la incidència de contagis fins als 54 casos per 100.000 habitants a 14 dies (que és el límit per a passar del risc baix al mitjà), faria falta que el nivell d’ocupació assistencial pujara fins al 5 % dels llits d’hospitals i al 10 % dels llits UCI.

Això seria a escala autonòmica, perquè, provincialment, tant Castelló com Alacant van entrar ja en nivell de risc mitjà per culpa del repunt de contagis a Castelló de la Plana i a Benidorm, respectivament, i l’augment de pacients hospitalitzats que sí que s’ha registrat.

Amb tot, especialistes com l’investigador i expert en Salut Pública Salvador Peiró mantenen que la preocupació actualment és relativa. “Estem vigilants, però és un moment tranquil. Si seguim així, no cal preocupar-se massa, perquè el tema de fons és si hi ha un repunt d’ingressats o no”, explica, en la línia de les paraules de Vanaclocha. A més, això no sembla excessivament probable amb quasi un 90 % de la població major de 12 anys vacunada. A més, casos com el de Benidorm “són irreals”, atés que els casos no es comptabilitzen en relació amb el total de població real, inclosa la fluctuant. Peiró assenyala que també caldria “destil·lar” les dades d’hospitals: “no sabem quants ingressats ho estan per la covid o amb covid”.

Per a l’especialista, caldrà veure com es comporten els indicadors en les pròximes setmanes amb fites festives com “Halloween, el pont de desembre i el Nadal. L’objectiu és arribar a aquestes dates de la millor manera possible”, va assenyalar Peiró, ja que sobre els hospitals penja la càrrega, també, de l’epidèmia de grip, que encara es desconeix com serà, i les urgències ja estan rebent més pacients per l’augment de virus respiratoris i les descompensacions que això provoca en els més majors. CCOO demanava ahir, per exemple, més personal a La Fe per l’augment de les urgències.

La variant delta plus

La Conselleria de Sanitat va confirmar ahir que s’ha detectat un cas de la variant delta plus de coronavirus (AI.4.2) al Departament de Salut de l’Hospital General d’Elx. És la primera detecció d’aquest subllinatge de la variant delta que comunica Sanitat, després que, aquesta setmana, el Ministeri registrara dos casos a la C. Valenciana en el seu informe de seguiment de variants de risc, extrem que va negar dimarts la consellera.

Per a Peiró, l’arribada de la delta plus és “més un maldecap que una catàstrofe”, ja que l’augment de la contagiositat que suposa respecte a la delta “no es veu com un gran problema”. “L’aparició de la delta sobre l’alfa sí que ho va ser, però ara no sembla una amenaça similar”, conclou.