El Valencia Boat Show by Insurnautic, que va començar ahir, torna al format presencial aquest 2021 amb un “ple total” d’expositors i marcant el rècord de marques presents fins hui. El saló nàutic valencià, organitzat per la Marina de València i Unión de Empresas Náuticas (UEN), obri les seues portes al públic en un esdeveniment de cinc dies que finalitzarà el dilluns 1 de novembre, coincidint amb el festiu de Tots Sants.

La presentació va comptar amb la presència del director del Valencia Boat Show by Insurnautic, Eduardo Gil; la presidenta d’Unión de Empresas Náuticas (UEN), Isabel Gil; el director d’Estratègia de la Marina de València, José Frasquet, i el CEO d’Insurnatic, Rafael Lacasa, patrocinador principal de l’esdeveniment.

El certamen ocupa uns 38.000 metres quadrats dedicats a la nàutica, 102 expositors i més de 70 embarcacions noves de les principals marques del sector, que, juntament amb una agenda d’activitats i la mostra de motors, accessoris, productes i serveis nàutics, oferiran cinc dies per a “viure la mar en tots els vessants”, va explicar l’organització en un comunicat. Embarcacions noves i novetats, solucions innovadores, aplicacions tecnològiques, motors, electrònica, marines i ports, accessoris, plans i destinacions turístiques conviuran amb els més curiosos artefactes nàutics com ara drons submarins de rescat, bicicletes aquàtiques amb foils, joguets d’aigua o dispositius electrònics que permeten des de monitorar l’embarcació a reservar un amarratge en temps real.

Referents en el sector

El nombre de marques presents ha assolit enguany xifres sense precedents. Drassanes com Azimut, Beneteau, Dufour, Excess, Hanse, Lagoon, Jeanneau, De Antonio Yachts, Pardo Yachts i X Yachts no faltaran a la cita valenciana, que inclourà una zona dedicada als catamarans, amb la presència del nou Moon 60, els francesos Neel Yachts, Bali o Lagoon i nombroses unitats de motor i forabord en sec. Des de 5,5 a 18 metres d’eslora i amb la possibilitat de realitzar proves de mar per a compradors potencials, gràcies a les condicions de la Marina de València.