El Programa valencià d'investigació sobre la vacuna contra la covid-19 de la Generalitat ha realitzat un estudi d'investigació que xifra en fins a 3.000 les persones que han salvat la vida per la vacuna a la Comunitat Valenciana. En concret, l'estudi ha analitzat la incidència de la vacunació al departament de salut Hospital General d'Alacant, que dona cobertura a 300.000 ciutadans. L'informe aporta dades que demostren que la vacuna ha evitat 7.537 infeccions, 981 ingressos hospitalaris i 180 en UCI, així com 171 defuncions.

La directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, ha assenyalat que l'informe aporta dades positives sobre l'avanç que ha suposat la vacunació i mostra una evolució positiva en la reducció de la gravetat de la malaltia en les persones immunitzades. Per tot això, Ana Berenguer ha subratllat la importància que ha tingut la vacunació a la Comunitat Valenciana, «que ens permet ser optimistes de cara al futur i respecte a l'evolució de la pandèmia en els pròxims mesos», i ha agraït també «l'esforç fet per la ciutadania».

Cal recordar que a la Comunitat Valenciana prop del 90 % de la població major de 12 anys compta amb la pauta completa d'immunització, és a dir 4.031.821 persones. Aquestes persones han rebut dues dosis en el cas de Pfizer, Moderna i AstraZeneca; la monodosi de Janssen, o una dosi de qualsevol vacuna en el cas d'haver passat la malaltia).

Aquest percentatge arriba al 90,8 % si es tenen en compte les persones que ja han rebut almenys una dosi de la vacuna, en concret 4.073.818 persones.

A més, Sanitat ha administrat les dosis de reforç de la vacuna contra el coronavirus a 102.452 persones a la C. Valenciana. De les 57.202 dosis administrades en la campanya de vacunació de majors, el reforç s'està administrant també a persones amb patologia de risc per a la covid-19. S'han vacunat 26.079 pacients i 19.171 usuaris de residències.

Risc extrem de contagi en 16 municipis valencians

La Comunitat Valenciana té actualment 16 municipis en situació de risc extrem de contagi de coronavirus, ja que la seua incidència acumulada a 14 dies és superior als 250 casos per cada 100.000 habitants. La província de València té els dos municipis amb la incidència més alta de tota la C. Valenciana, que són Llanera de Ranes, amb 1.241,64 casos per cada 100.000 habitants, i Ayora, amb 738,22. A aquests se sumen altres municipis com Aielo de Rugat, Zarra i Montesa, també en risc extrem de contagi. A Castelló es troben Ares del Maestrat, Morella, Cinctorres, les Coves de Vinromà, Castellnovo, Suera, Vilafamés i Viver. A Alacant, aquests pobles són Benifato, la Romana i Benidorm. A més, hi ha 18 municipis amb un alt risc de contagi, entre els quals destaquen Castelló de la Plana, l'Alcora i Onda.