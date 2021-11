Dos joves de 18 i 20 anys han denunciat un presumpte cas de racisme a les portes d’una discoteca de Museros, on, segons explica un dels afectats, els van negar l’entrada pel seu color de pell. Els fets van ocórrer aquest diumenge: “Vam anar a la discoteca cap a la 1 i ens vam posar en la cua per a comprar l’entrada. Quan hi arribàrem, el xic que hi havia davant de nosaltres li va donar el seu DNI al de seguretat, que el va deixar passar perquè tenia 18 anys. Després em vaig acostar jo, que tinc la mateixa edat, i em van dir que si no tenia 21 anys no podia entrar. A l’amic que anava amb mi, que en té 20, li van dir el mateix. Ens van agafar del braç i ens van traure de la cua”. Segons explica l’afectat, “tots els que hi arribaven, hi entraven, fins i tot xiques que es veia que eren menors i tenien el DNI en una foto treta amb el mòbil; i a algunes persones ni tan sols els el demanaven”, conta L.

La discoteca nega totes les acusacions i assegura que el dia 31 d’octubre van especificar en les seues xarxes socials que es limitava l’entrada a majors de 21 anys. Fonts del local expliquen que “qualsevol dissabte es pot veure que entren persones de qualsevol procedència, sense distintiu”. Els afectats s’han posat a la disposició d’un advocat per a presentar la denúncia.

Finalment, els afectats es van quedar fora a esperar el transport públic i anar-se’n a casa. Segons conten, “quan ens n’anàvem d’allà, ens creuàrem pel camí amb una altra xica, també negra, que tenia 19 anys, i ens va contar que a ella tampoc l’havien deixada entrar a la discoteca i que li havien dit el mateix que a nosaltres”, denuncia L.

Racisme quotidià

Aquella mateixa nit, ja en el metro, els afectats van patir un altre presumpte cas de racisme. “Em van registrar perquè sí. Pujàrem al metro i el vagó estava completament ple de gent, però, quan va parar, de sobte van entrar 4 guàrdies i, de tota la gent que hi havia, van vindre directament a mi i em van dir que fera mitja volta. Els vaig preguntar per què i van insistir: ‘fes mitja volta’. Em van espentar i van fer com que em registraven però només em van passar les mans per damunt. Ni tan sols van buscar res. Va ser humiliant. Els vaig dir que m’estaven registrant per ser negre i em van contestar ‘doncs sí’. A mi i al meu amic”. Segons relata l’afectat, “em vaig sentir tan humiliat que ni tan sols em vaig atrevir a alçar el cap la resta del camí”.

Però aquest no és l’únic episodi de racisme que han hagut de patir l’afectat i el seu amic, relaten que la discriminació és bastant comuna. “Vaig anar amb el meu amic a comprar a una botiga de roba i, quan eixírem, una xica li va dir al guàrdia que ens registrara perquè havíem agafat alguna cosa. Ens van posar allí al mig i ens van registrar insistint molt; ‘trau el que portes’. Jo els vaig dir que no portàvem res, que miraren les càmeres, però s’hi van negar”. Un altre episodi de racisme li va ocórrer en el tramvia de Burjassot. “Vaig veure un treballador de seguretat, em va agafar sense preguntar i em va traure a la força del vagó; fora em va dir que ‘estaven buscant a un tio com jo’ i em van tornar a registrar perquè sí, sense haver fet absolutament res”.

A aquests episodis se sumen, com relata també la mare de l’afectat, identificacions policials al carrer sense cap motiu. “Hem denunciat per cansament, perquè ja està bé. No és la primera vegada que li passa, anem a identificació al carrer per mes, el meu fill no és un delinqüent ni fa res dolent, és un xic normal de 18 anys, que estudia i juga en l’equip de futbol del barri. Per què l’han de parar?”, lamenta. “Em posa molt nerviós pensar que per ser negre no eres igual que els altres o que t’han de tractar diferent”, critica l’afectat.

Des de Fiscalia de Delictes d’Odi van recordar que prohibir l’entrada a un recinte a una persona pel seu color de pell és un delicte d’odi especificat en l’article 512 del Codi Penal.