Agents de la Policia Nacional han detingut una dona de 32 anys per la caiguda del seu nóvio des d’un cinqué pis.

Els fets van succeir anit, a la 1.30 hores, en un cinqué pis del carrer Lladró i Malli. En aquell moment, l’acusada i una altra dona amb la qual conviu habitualment van començar a discutir.

En l’immoble hi havia, a més, un dels fills de l’ara detinguda, una xiqueta de tres anys. Segons ha confirmat fonts policials, el nóvio de l’acusada va intentar mediar en la renyina i va ser aleshores quan, en un moment concret, la renyina es va traslladar al balcó de l’immoble i ell va caure al buit des del cinqué pis.

La víctima ha patit lesions gravíssimes. De fet, fonts sanitàries confirmen que està en mort cerebral a conseqüència dels danys cerebrals ocasionats per l’impacte.

Segons fonts de la investigació, i segons ha pogut saber Levante-EMV, l’ara detinguda va arribar a baixar al carrer després de la caiguda del seu nóvio. No obstant això, i segons les primeres dades, l’acusada va tornar a l’interior del seu domicili sense telefonar ni a la Policia ni als serveis d’urgència. Per això, i fins que acabe la investigació dels fets, la detinguda ja ha sigut arrestada per un presumpte delicte, com a mínim, d’omissió de socors. No obstant això, la Policia sospita que va ser ella qui va espentar-lo pel balcó enmig de la renyina.