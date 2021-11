El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), Júlia Company, han assistit a Ontinyent a la presentació de l’eina Masde (mecanisme d’anàlisi sectorial empresarial), dissenyada per l’Ivace per a fomentar la planificació estratègica en les empreses.

Aquesta eina, pionera a escala internacional, sorgeix de la necessitat d’impulsar la reflexió estratègica en el si de les empreses i de contrastar-la en un context de cooperació amb els agents rellevants del sector com són els clústers i instituts tecnològics.

En aquesta línia, l’Ivace ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat Valenciana (Ateval) per a la implementació de les dues primeres fases d’aquest mecanisme (qüestionari digital per a les empreses i tallers formatius) en un total de 60 empreses seleccionades.

Per al conseller d’Economia Sostenible, el mercat econòmic actual està obligant les empreses “a passar de la planificació operativa a l’estratègica”. “La presa de decisions de manera àgil i encertada —ha afegit— s’ha convertit en una realitat necessària i, per a fer-ho bé, és important que les empreses tinguen una bona planificació estratègica”.

Per la seua banda, el president de l’Associació d’Empresaris Tèxtils de la Comunitat, Pepe Serna, ha titlat el projecte d’“il·lusionant per al sector, que permetrà a les empreses iniciar un projecte d’adaptació i de millora per a ser més competitives i afrontar tots els reptes que es presenten en el futur immediat”.

En la seua intervenció, Climent ha anunciat que l’any que ve l’Ivace estendrà l’eina Masde a 10 sectors estratègics més de la Comunitat “per a continuar treballant en la nostra defensa i voluntat de tindre un teixit industrial fort, innovador i sostenible”.

Masde funciona amb la coordinació i cooperació de quatre actors: l’empresa, el clúster del sector, el centre tecnològic i l’Ivace.