S’ha acabat la sensació de calor i de vent de ponent. A partir de hui, és convenient que es faça el famós canvi d’armari, perquè les temperatures baixaran de colp quasi deu graus. Així, es passarà de 28 de màxima a 18. Un punt d’inflexió respecte a la inusual tendència dels últims dies, en els quals, fins i tot, ha augmentat la xifra d’usuaris de les platges, que apuraven els últims banys, com va ocórrer ahir a la ciutat de València.

Segons explica a Levante-EMV José Ángel Núñez, meteoròleg de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a la Comunitat Valenciana, “la situació canviarà radicalment a partir de hui, perquè ve aire fred del nord, conduït per un anticicló que transporta aire fred de latituds altes”, diu, una massa que “recorrerà l’oest del continent fins a la Península i arribarà al territori valencià hui”. Aquesta setmana passarem de temperatures de 28 graus diumenge passat i ahir a valors de 18 o menys a partir de dijous i divendres. Deu graus de diferència en un parell de dies. A més, les nits càlides, com la d’ahir (en què no es va baixar de 18 graus), s’han acabat. De hui en avant, les jornades nocturnes estaran per davall dels deu graus i arribaran a produir-se les primeres gelades en altiplans i valls de l’interior. Amb tot, Alacant ha registrat ja 85 nits tropicals (de més de 22 graus) des de l’inici de l’any fins ara (normalment se’n comptabilitzen trenta a l’any).

Per què un dilluns tan calorós?

No obstant això, aquests últims dies s’han viscut a la Comunitat unes temperatures càlides poc freqüents que disten de les previsions per a la resta de la setmana. A què es deu aquesta diferència en tan poc de temps? “Dijous passat, un riu atmosfèric humit i molt càlid va creuar, des del Carib, l’Atlàntic i va impactar sobre la Península”, explica Núñez. Aquesta arribada va provocar pluges a la Comunitat, més febles en el litoral i més abundants en l’interior. A més de precipitacions, la calidesa del riu atmosfèric va provocar temperatures suaus, “que van arribar a ser de trenta graus, diumenge passat, en alguns punts”.

Aquesta jornada, diu, “va ser la més càlida d’octubre, malgrat ser l’últim dia del mes, amb màximes de 28 graus a València, 30 a Alacant i 29 a Castelló, una cosa que no és molt freqüent en aquesta època de l’any. De fet, “des de 1950 només hi ha hagut quatre dies posteriors tan càlids com ahir: el 7, 9 i 10 de novembre de 1985 i el 6 de novembre de 2013”, conclou Núñez.