La Conselleria de Sanitat està ultimant el dispositiu, en coordinació amb les ONG, per a administrar la dosi de reforç a les prop de mil persones sense llar que van rebre la dosi única de la vacuna de Janssen contra la covid-19 a la Comunitat Valenciana, segons han confirmat fonts del departament d’Ana Barceló.

La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va acordar que s’administre, a partir del 15 de novembre, aquesta dosi de record als vacunats amb Janssen, almenys tres mesos després d’haver rebut la dosi única, però amb una fórmula d’ARN missatger.

En concret, a la Comunitat Valenciana hi ha unes 210.000 persones que van ser vacunades amb el preparat de Johnson & Johnson, entre les quals hi ha 4.773 reclusos, 1.410 valencians que se n’anaven de viatge i unes mil persones sense llar.

Precisament, Sanitat va establir el mes de juliol passat un protocol ad hoc per a respondre a les singularitats del col·lectiu de persones sense llar, ja que és un grup heterogeni de persones amb difícil accés al sistema sanitari que, en alguns casos, no estan donades d’alta en el Sistema d’Informació Poblacional (SIP), no tenen un número de telèfon en el qual ser localitzades i solen desplaçar-se de manera continuada, motius pels quals pot resultar difícil contactar amb elles.

Per això, en col·laboració amb les ONG, es van habilitar 28 punts de vacunació, existents o habilitats expressament en espais coneguts per la població diana. Al principi es va estimar que aquest col·lectiu podria ser de fins a 5.000 persones, segons les dades facilitades per la Conselleria d’Igualtat, però finalment es van vacunar les mil persones que les ONG van aconseguir localitzar.

La dosi de reforç per als vacunats amb Janssen començarà, així, a administrar-se a partir del 15 de novembre, una vegada s’haja conclòs d’administrar la dosi de reforç als majors de 70 anys, en paral·lel a la vacuna de la grip, després de les persones amb condició de risc alt i les persones que viuen en residències.