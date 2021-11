Octubre va ser un bon mes en termes laborals per a la Comunitat Valenciana, malgrat que és un període tradicionalment de resultats negatius per la fi de la campanya turística. No ha sigut així, però, en aquest 2021, segons les dades que ha fet públiques hui el Ministeri de Treball. L’autonomia va registrar un descens en l’atur registrat de 2.542 persones respecte a setembre, la qual cosa suposa una baixada del 0,6 %. Va ser la quarta regió amb un millor comportament, després dels 9.852 menys de Madrid, els 5.242 de Canàries i els 2.774 de Castella i Lleó. La disminució quasi triplica les dades nacionals, on la desocupació inscrita en les oficines públiques va descendir en 734 persones, és a dir, un 0,02 %.

En termes interanuals, la Comunitat Valenciana va comptabilitzar una baixada de 13.172 aturats, un 3,04 % menys, que, en aquest cas, és la pitjor dada del país. A Espanya, la desocupació va caure en 568.975 persones entre octubre de 2020 i octubre de 2021, xifra que significa un 14,87 % menys. Totes les autonomies, menys la Comunitat Valenciana, Cantàbria i Madrid, van tindre disminucions de dos dígits.

En el balanç mensual, el millor comportament va correspondre a la província de València, que va registrar una baixada de 3.106 aturats, seguida per Castelló, amb 425. Per contra, Alacant va experimentar una pujada de 989.

El descens autonòmic es va repartir aquesta vegada de manera més o menys equitativa entre els quatre grans sectors d’activitat. Així, els serveis, que inclou el turisme, van experimentar una baixada de 812 aturats, lleugerament per davall dels 841 de l’agricultura, que acaba d’iniciar la recol·lecció de cítrics. En la construcció, l’atur va caure en 615 persones i en la indústria, en 482.

En paral·lel, la Comunitat Valenciana va ser el territori que va registrar l’augment més fort en el nombre de contractes en termes intermensuals, amb 8.754, un 4,61 % més. En el conjunt d’Espanya, per contra, es va produir un descens de 31.262. Respecte a octubre de 2020, l’augment valencià ascendeix a 30.355, mentre que el d’Espanya ho fa fins als 341.227.