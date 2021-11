Associació Valenciana d’Empresaris. La iniciativa #QuieroCorredor, impulsada per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), va desplegar ahir una lona gegant al passeig de la Castellana de Madrid per a denunciar els retards que acumula la construcció del corredor mediterrani. “Els embossaments a la Castellana no són res. El corredor mediterrani fa 25 anys que està embossat”, recull la lona estesa per l’associació que presideix Vicente Boluda. El pròxim 10 de novembre, AVE reunirà més de 1.000 empresaris al centre Ifema de Madrid per a reivindicar la infraestructura.