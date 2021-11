Compromís, partit al qual pertany la regidora de Feminisme i LGTBI de Castelló de la Plana, Verónica Ruiz, afronta la polèmica sobre el repartiment de llibres amb temàtica LGTBI en 11 IES de la ciutat i el Centre Pi Gros amb el repartiment, a peu de carrer, de mil polseres amb els colors representatius d’aquest col·lectiu. “Una iniciativa que naix com a mostra de suport a totes aquelles persones que en les últimes setmanes estan veient com certs sectors ultres atempten contra els seus drets i les diferents maneres d’estimar, sentir i viure”, van explicar ahir des de la formació nacionalista a aquest periòdic.

“Compromís sempre estarà al costat de la diversitat, de la tolerància, de la igualtat i de la llibertat”, van prosseguir les mateixes fonts oficials en declaracions a aquest diari. Aquest partit vol sensibilitzar de la gran importància “de no amagar-se i mostrar l’orgull a tot arreu”, reiteraven.

Una ciutat pionera

A més, els nacionalistes van recordar que Castelló de la Plana és una ciutat pionera a promoure els drets LGTBI, amb l’aprovació del I Pla de diversitat sexual. En aquest sentit, l’Àrea Municipal de Feminisme i LGTBI, dirigida per la mateixa Ruiz, ha impulsat la plataforma LGTBI de Castelló de la Plana, en la qual participen associacions, sindicats, moviments socials i juvenils. Una acció que mostra com Castelló de la Plana avança en drets i diversitat.

D’altra banda, la regidora Ruiz es va pronunciar ahir sobre l’aparició de cartells anònims en els voltants del cementeri de Sant Josep, dilluns passat, en els quals es demanava la dimissió de la regidora nacionalista davant del repartiment de les publicacions LGTBI en instituts castellonencs i que ha provocat el malestar en alguns col·lectius a causa de diverses frases que fan referència a la religió i la sexualitat, tal com va publicar aquest periòdic en la seua edició d’ahir.

“Puc dir amb la cara ben alta que treballe i continuaré treballant per una ciutat democràtica, tolerant i diversa”, va afirmar Ruiz. “Les contínues mentides i discursos d’odi d’associacions ultres no pararan l’onada de solidaritat i suport de totes aquelles persones que continuem construint una societat més justa i igualitària”, assenyalava la responsable de Feminisme i LGTBI. Amb el repartiment de les polseres arc de Sant Martí, Compromís vol posar de manifest que no s’acovardeix davant de les amenaces ultres i que continuarà defensant aquests drets.