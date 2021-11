L’actualització del protocol de protecció i prevenció contra la covid-19 en els centres educatius permet l’eliminació de la mascareta obligatòria en les classes d’Educació Física i en les activitats extraescolars esportives quan es facen a l’aire lliure. Aquesta és la novetat principal que les conselleries d’Educació i Sanitat van remetre ahir als directors mitjançant una carta. La mesura serà efectiva a partir del moment de la recepció d’aquesta carta.

Un nou protocol que afecta l’alumnat i les famílies, dins del nou context que el Consell va marcar a partir del 9 d’Octubre i que, fins ara, no havia comportat modificacions.

En la missiva es detalla que, respecte a la mascareta, “no serà obligatori fer-ne ús durant el desenvolupament de la classe d’Educació Física, quan aquesta es faça a l’aire lliure, tant per a l’alumnat com per al professorat”. Per tant, sí que es mantindria dins dels gimnasos.

Una altra de les novetats és que “es facilitarà a les associacions de pares i mares de l’alumnat dels centres l’accés a aquests perquè puguen desenvolupar les seues activitats, complint sempre les mesures de prevenció i higiene, i el que s’estableix en el pla de contingència del centre educatiu corresponent”.

Quant a l’esplai, el nou text també marca que l’alumnat dels grups bambolla (Infantil i Primària) “podrà interactuar” si té edats similars (és a dir, dels mateixos cursos) i estan a l’aire lliure. Per a la resta de nivells (a partir de Secundària i amb distància en classe), també es flexibilitzen les normes sobre l’hora de l’esplai, ja que les noves instruccions recullen que “es permetrà la interacció entre l’alumnat de diferents grups a l’aire lliure”.

Malgrat aquestes flexibilitzacions i que, segons el balanç setmanal d’Educació, l’última setmana d’octubre va finalitzar amb el 98,5 % dels centres educatius sense cap grup confinat i només el 0,01 % de l’alumnat i el 0,02 % del professorat com a positius actius, Sanitat i Educació criden a la cautela i a mantindre la protecció.

En aquest sentit, recorden que ―llevat de les noves mesures que afecten els esplais― la mascareta continua sent obligatòria a les aules a partir de 1r de Primària. Per això, el protocol que han de fer respectar els equips directius inclou un nou paràgraf en el cas que algun escolar es presente en el centre sense mascareta ni justificació.

En aquests casos, les instruccions expliquen que “es farà un requeriment a la família o als representants legals per a instar-los a utilitzar-la o perquè presenten documentació que justifique la no utilització”. “Si no ho fan ―afig―, no es permetrà l’entrada al centre a aquest alumnat i es traslladarà aquesta situació a la comissió d’absentisme corresponent perquè s’adopten les mesures que es consideren”.

Les AMPA insisteixen en el seguiment estricte de les indicacions i insten la comunitat educativa a “continuar sent exemple d’aplicació dels protocols i control de la covid-19, també amb les noves mesures, menys restrictives”.

Sense mascareta en escenaris

El protocol també inclou unes instruccions que Sanitat va publicar la setmana passada en relació als actes i a les celebracions que s’organitzen en els col·legis i instituts. Es recomana que aquests se celebren a l’aire lliure i amb una ventilació adequada. A més, “es limitarà en la mesura que siga possible el nombre d’assistents; es recomana un nombre d’acompanyants familiars per alumne de manera que s’assegure el compliment de l’aforament permés”, que no ha de superar l’aforament marcat per a la resta d’esdeveniments socials.

Quant als escenaris, els oradors “podran prescindir” de la protecció facial “durant l’ús de la paraula”, sempre que mantinguen la distància interpersonal, i hauran de desinfectar-se tots els elements utilitzats, com ara micròfons o faristols. En relació amb activitats que impliquen consum d’aliments o begudes, “hauran de complir les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i de restauració vigents en el moment de la celebració”.