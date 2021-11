El projecte d’esquerres liderat per Yolanda Díaz per a competir contra el PSOE en les pròximes eleccions generals ultima la seua posada en escena. Es tracta d’una nova plataforma progressista que, si prospera, enfrontarà la ministra de Treball com a candidata a la presidència del Govern amb Pedro Sánchez. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha pogut confirmar que la primera posada en escena d’aquesta alternativa a l’esquerra dels socialistes se celebrarà el dissabte 13 de novembre al matí al teatre Olympia de València. Hi intervindran Yolanda Díaz; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta valenciana, Mònica Oltra; la portaveu de Més Madrid, Mónica García, i la feminista de Ceuta Fátima Hussein.

Com va avançar aquest diari en el seu primer número, el 12 d’octubre, no hi ha prevista la intervenció dels càrrecs més rellevants d’Unides Podem: ni la secretària general, Ione Belarra, ni la ministra d’Igualtat, Irene Montero, hi estan convocades com a intervinents. La seua absència en primera fila, oberta a interpretacions, obri el debat sobre el paper que ocuparà Unides Podem en aquest nou projecte.

L’exclusió de Montero i Belarra es presentava com una condició sine qua non per a poder reunir la resta d’assistents. En cas d’haver-hi inclòs Podem, algunes de les dirigents haurien trobat grans dificultats per a acceptar la invitació, com és el cas de la mateixa Oltra o de García, que forma part de l’escissió madrilenya que va emprendre Errejón després de la seua abrupta eixida del partit que va fundar.

El nom, una incògnita

La plataforma encara no té nom. Les seues impulsores han guardat amb zel els detalls de la preparació d’aquest primer gran acte, determinades a donar un colp d’efecte quan es revelara la convocatòria. La seua intenció ha sigut també implicar tots els seus col·laboradors: han mobilitzat els quadres dels seus partits per a desplaçar-se a València el 13 de novembre. Hi assistiran diputats del Parlament, de l’Assemblea de Madrid i els de les Corts afins a Oltra. L’aforament màxim en el teatre és de mil butaques.

Els equips han preparat un acte amb format de tertúlia. Fonts de l’organització subratllen la idea que no es tracta només de reunir dirigents polítics d’esquerres sinó, sobretot, de presentar una altra manera de fer política i transcendir les sigles partidistes.

Colau, la principal valedora

Encara que és la presidenta valenciana l’organitzadora oficial, la principal valedora de la trobada és precisament l’alcaldessa de Barcelona, la més important aliada de Díaz en la seua empresa de construir un “projecte de país” que transcendisca els partits. Conscient del llast que suposaria la marca morada en el pròxim cicle electoral, Colau aspira a amollar les amarres de l’organització per a difuminar Podem dins de la nova plataforma i aconseguir una dinàmica d’horitzontalitat, enfront del cesarisme habitual en les files morades.

Des que Yolanda Díaz va començar a agitar la seua idea d’un projecte electoral que aconseguira reunir els partits que estan a l’esquerra del PSOE però superant les sigles, Més Compromís ja va deixar clara la seua línia roja: cap aliança tutelada des de Madrid que solape el que consideren una marca d’èxit. No renunciar a les sigles és un requisit irrenunciable, però aquest espai que supere els partits és precisament el que diferencia el projecte de Yolanda Díaz.