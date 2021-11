El preu mitjà diari de l’electricitat en el mercat majorista es mantindrà divendres en els mateixos nivells que aquest dijous, entorn dels 171,45 euros el megavat hora (MWh), la qual cosa a penes suposa una reducció del 0,27 %.

Es tracta del huité dia en què el preu de la llum se situa per davall dels 200 euros, després que divendres passat tancara una ratxa de 16 dies seguits per damunt d’aquesta cota, segons dades d’OMIE.

Malgrat aquesta contenció en els preus, la llum encara es troba en uns nivells molt alts respecte a la resta de la sèrie històrica. En concret, fa just un any, cotitzava en 33,99 euros, per la qual cosa l’encariment en l’últim any és del 404 %, és a dir, cinc vegades més cara. Respecte a la setmana passada, el preu cau un 2,5 %.

El preu més alt aquest divendres es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan costarà 203,24 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 15.00 hores i les 16.00 hores, amb 143,06 euros/MWh.

La mitjana del mes d’octubre es va situar en 200,06 euros/MWh, és a dir, 44 euros per damunt de la mitjana de setembre (156,14 euros/MWh), amb la qual cosa es va convertir en el mes més car de la història fins ara. Amb les cinc primeres dades de novembre, la mitjana se situaria en 146,96 euros/MWh.