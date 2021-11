La Unió Comarcal de CCOO al Camp de Morvedre convocarà una gran manifestació el pròxim 23 de novembre “en defensa, no d’uns llocs de treball, sinó del futur de la comarca i la seua indústria”. Així ho ha comunicat després de rebutjar de manera clara els 116 acomiadaments anunciats en Pilkington, a més del tancament d’una de les dues línies de la factoria, la de laminatge. “És novament el moment de defensar la indústria, la nostra indústria, el nostre futur”, afirmen.

Després d’aquesta confirmació de la direcció de la planta, en el sindicat admeten que “s’han activat totes les alarmes, tal com va succeir en els processos de TK Galmed i, desgraciadament, Bosal”.

“Aquesta lluita, desgraciadament, no és nova, i aquest nou atac al teixit industrial i econòmic de la comarca del Camp de Morvedre tindrà una resposta contundent per part del conjunt del sindicat”, afirmen.

Al seu judici: “El plantejament que fa la direcció de deixar caure una part de la planta, amb l’excusa que l’altra part pot ser rendible, és una mera enganyifa”.

Per a CCOO, “és inacceptable el trasllat de producció a altres plantes del grup i, per tant, la Direcció General de Treball, la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Sagunt han d’impedir aquesta descaradura tan gran”.

Així, deixen clar: “Ja n’hi ha prou de mans esteses a una direcció que pretén aprofitar-se dels treballadors i de l’esforç tant dels treballadors com d’una comarca que fins i tot li va donar el seu suport després de la reconversió de la siderúrgica, i que ara pretén, només atenent interessos polítics, salvar les plantes italianes en detriment d’una planta rendible com és la de Sagunt”. “Ara més que mai, en un procés de recuperació econòmica després de la pandèmia, s’ha de defensar la indústria i evitar la deslocalització, màximament quan les ajudes europees per a impedir la fallida industrial estan més presents que mai”, remarquen.

Des de CCOO insisteixen que “una vegada més, aquesta comarca veu perillar una de les seues indústries, sobre la base de plantejaments polítics, que no industrials, tal com va ocórrer amb Thyssen, quan va decidir tancar les plantes fora d’Alemanya, o com Bosal, que va tancar la planta malgrat ser rendible econòmicament”.

Per això, diuen que “ja n’hi ha prou” i asseguren que “la plantilla, al costat dels sindicats, plantarem batalla a una multinacional que pretén deslocalitzar la producció i deixar la comarca sense indústria”.

A més d’això, denuncien que “com una mostra més de l’actitud de la direcció, ara, després de la convocatòria de vaga a partir de la setmana que ve, realitzada per la representació social, es pretén canviar el calendari de produccions, amb la pretensió de minimitzar l’impacte de la vaga”.

Per això, recalquen: “Si això finalment es du a terme, des de CCOO entenem que pot ser una acció constitutiva d’una vulneració dels drets fonamentals recollits en la Constitució espanyola com és el dret de vaga i, si es confirma, hauran de prendre’s les mesures legals oportunes”, avisen.