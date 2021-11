La Diputació de València, els grups d’acció local de Túria-Calderona, Caroig-Xúquer, Rurable i Gandia-Albufera i el grup Som Rurals han avaluat les accions que es duen a terme per a dinamitzar l’entorn rural d’aquesta província i les activitats dirigides a impulsar l’emprenedoria als pobles. Així, la institució provincial ha acollit una reunió en la qual s’ha donat compte de l’estat de les accions de dinamització socioeconòmica que s’estan desenvolupant en l’entorn rural valencià gràcies a la subvenció de la Diputació, com la mapificació d’empreses del territori per al foment de la digitalització dels seus processos, les accions formatives i l’elaboració de material promocional dels territoris i dels seus productes agroalimentaris. Ramiro Rivera ha subratllat “els efectes positius de la coordinació i cooperació per a augmentar-ne la visibilitat en el territori”.