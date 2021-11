La Interprofessional Citrícola Espanyola denuncia “l’alarmant pèrdua de crèdit” en matèria de seguretat alimentària que està patint la Unió Europea (UE) per la seua “passivitat” davant de les reiterades alertes sanitàries amb les importacions de cítrics turcs. Així descriu la presidenta d’Intercitrus, Inmaculada Sanfeliu, la situació que s’està produint enguany amb les xifres oficials del RASFF, el sistema d’alerta ràpida per a aliments i pinsos de la UE, que acredita nivells d’incompliments en aquesta matèria sense precedents. Efectivament, des de gener fins al 27 d’octubre, els cítrics de Turquia acumulaven 181 notificacions, 16,4 vegades més que les que es registraren en tot l’any 2019 (11) i molt més del doble que les de 2020 (75). En tots els casos es tracta de partides en les quals es va acreditar la presència de pesticides per damunt del límit màxim de residus (LMR) i/o en les quals es van detectar altres plaguicides no autoritzats per la UE per la seua toxicitat per a l’home i/o l’impacte mediambiental.

Turquia i Egipte acaparen el 90,4 % del conjunt d’alertes del RASFF registrades per aquests motius (226 de les 250) en el període esmentat. I el problema que més s’ha repetit és amb el grup d’insecticides la retirada dels quals ha causat més impacte en la producció espanyola de cítrics, els de la família del clorpirifós: fins a un 66 % de les alertes es refereixen a lots en els quals es va detectar la presència d’alguna d’aquestes substàncies prohibides a la UE (metil-clorpirifós, clorpirifós o clorpirifós-etil). Són els insecticides que els citricultors espanyols usaven per a combatre un ampli espectre de plagues i que, concretament, eren clau per a mantindre controlat l’anomenat cotonet de Sud-àfrica. Un grup de fitosanitaris que van deixar d’usar-se després que l’EFSA (Agència Europea de Seguretat Alimentària) confirmara que eren una amenaça potencial per a la salut dels consumidors i que ara la UE està consentint que continuen aplicant-se a la fruita de Turquia i Egipte, que igualment està accedint majoritàriament al mercat comunitari.

La situació del metil-clorpirifós al nostre país, a més, contrasta amb la d’Itàlia. Les autoritats espanyoles van ordenar-ne la retirada immediata l’abril de 2020, mentre que les italianes van consentir que continuara usant-se per a nectarina i bresquilla gràcies a un permís d’ús excepcional. Davant del greuge comparatiu, el Ministeri d’Agricultura va adduir que, el novembre de 2020, quan es fera efectiva la prohibició comunitària i es reduïra al mínim l’LMR d’aquesta substància, aquestes fruites ja no estarien en la cadena alimentària, cosa que no podia ocórrer amb els cítrics espanyols. La veritat és que, malgrat el que es va dir llavors, les autoritats transalpines han mantingut enguany l’autorització excepcional.

Reacció de la Comissió Europea

La primera reacció de la Comissió Europa (CE) davant dels reiterats incompliments dels cítrics turcs es va produir el maig de 2020, quan es va passar a considerar les seues mandarines i taronges com a “productes de risc” i es va ordenar, des d’aleshores, inspeccionar en frontera el 10 i el 5 %, respectivament, dels lots importats. Ahir, precisament, i davant de la contundència de les dades, la CE va decidir elevar aquest percentatge fins al 20 % de les partides de mandarines, taronges i, ara també, llimes turques. De qualsevol manera, Intercitrus considera que aquest percentatge continua sent molt baix i reitera l’evidència que el 80 % restant de mercaderia no controlada, per lògica, està sent produïda amb els mateixos estàndards i contenint els mateixos nivells de residus. És a dir, continuen suposant una amenaça per a la salut dels consumidors europeus, perquè, no en va, Turquia exporta a la UE unes 300.000 tones de cítrics anuals.

La situació generada amb Turquia contrasta amb les relacions que manté la gran distribució europea amb els exportadors espanyols, als quals imposen protocols en matèria de residus molt més exigents, amb LMR fins a un 70 % més baixos que els oficials, a més de reclamar complir conceptes no regulats per la UE (com aplicar una suma màxima de LMR per mostra en percentatge) i arribant fins i tot a proposar “llistes negres” de plaguicides prohibits discrecionalment.

La UE, més enllà del que s’ha dit, manté una altra “doble moral” igualment qüestionable: amb programes com “De la granja a la taula” pretén forçar el sector “agro” a reduir un 50 %, en els pròxims huit anys, l’ús de fitosanitaris i, mentrestant, permet que els pesticides ja prohibits en el mercat comunitari —com el clorpirifós mateix— es continuen produint en el seu territori i exportant a països tercers com els ja mencionats.