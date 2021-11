Pot semblar un déjà vu, un malalt mental detingut després de confessar haver matat el seu progenitor amb una arma blanca a Aldaia, però no ho és. Es tracta del segon parricidi en circumstàncies similars en aquesta mateixa localitat de l’Horta en menys de quinze dies.

El presumpte parricida, de 49 anys, ha sigut arrestat aquesta matinada per la Policia Local després d’acabar a ganivetades amb la vida del seu pare de 76 anys. El detingut pateix, segons les fonts consultades per aquest periòdic, d’esquizofrènia paranoide. De fet, només ser detingut, va ser atés per l’equip mèdic d’una ambulància del SAMU i va ser traslladat a un hospital de València, on ha quedat ingressat en la Unitat de Psiquiatria, segons han confirmat fonts policials.

“He matat el meu pare, he matat el meu pare”

Els fets es van produir poc abans de les dues de la matinada quan l’ara detingut es va presentar en la caserna de la Policia Local d’Aldaia amb les mans ensanguinades i embolicades en un llençol i va confessar el parricidi. “He matat el meu pare, he matat el meu pare”, va repetir. Els agents van alertar la Policia Nacional i patrulles de tots dos cossos es van traslladar immediatament al domicili i van comprovar la veracitat de la confessió.

La víctima estava en el seu llit, amb diverses ferides letals, i la Policia Nacional va intervindre l’arma homicida, un ganivet de cuina, que estava tirat al costat del llit. En l’habitatge residien el presumpte parricida i els seus pares. La mare també va haver de ser atesa d’una crisi nerviosa pels sanitaris.

Sis morts violentes en 15 dies a València

Els veïns de la finca ni tan sols es van adonar dels fets, encara que alguns d’ells han declarat a aquest diari que van sentir crits a la nit, però no van conéixer l’abast dels fets fins diverses hores després.

L’habitatge va ser inspeccionat durant la matinada per la Policia Científica per a recollir les evidències del crim, del qual s’ha fet càrrec el Grup d’Homicidis de la Policia Nacional de València, que, amb aquesta, acumula sis investigacions per morts violentes en només dues setmanes: cinc homicidis, l’últim abans del d’Aldaia, el doble crim del cementeri de Torrent el dia de Tots Sants, i la mort violenta de l’home que va caure d’un cinqué pis a Patraix, cas que encara està sota investigació.

Segon parricidi en dues setmanes a Aldaia

El parricida confés ha sigut arrestat i traslladat a dependències policials. La Policia Nacional investiga les circumstàncies d’aquest parricidi, el segon en tot just quinze dies en aquesta mateixa localitat, Aldaia.

L’altre va ocórrer el passat 22 d’octubre. En aquell cas, la víctima va ser la mare. Justino, de 57 anys i també amb una malaltia mental, també va confessar que havia matat la seua mare. De fet, va ser ell mateix qui va telefonar a la Policia.