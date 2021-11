Mai s’ha deixat de buscar Antonio Anglés, presumpte autor material —al costat del condemnat Miguel Ricart— del segrest, la violació i l’assassinat de Miriam, Toñi i Desirée. Però, cada cert temps, les autoritats policials tornen a reactivar la cerca del fugitiu espanyol més anhelat, la desaparició del qual, després de saltar a les fredes aigües irlandeses des del Plymouth, embarcació en la qual viatjava com a polissó, manté obert el misteri.

Així, el Jutjat d’Instrucció número 6 d’Alzira, encarregat de la investigació del triple crim d’Alcàsser, ha autoritzat la Secció de Fugitius de la Comissaria General de Policia Judicial a usar el perfil d’Anglés de manera pública per a iniciar una campanya divulgativa a escala europea.

“Per part d’aquest jutjat no hi ha cap inconvenient en la utilització del perfil d’Antonio Anglés Martins de manera pública”, ha respost la jutgessa a la petició del Grup de Fugitius de la Policia Nacional, que esgrimeix el “gran interés policial” sobre aquest pròfug, del qual es va perdre la pista el març de 1993.

Des que l’associació Laxshmi es va personar en la causa com a acusació popular, s’ha sol·licitat una sèrie de diligències que venen a reproduir els passos que, en el seu moment, van portar els investigadors, això sí, amb les noves metodologies i els avanços en matèria d’identificació d’ADN, que podrien aportar més proves —no indispensables— (sense aquestes, Ricart ja va ser condemnat a 170 anys de presó), en cas que Anglés continue viu i puga ser localitzat i jutjat algun dia.

Aquesta associació de lluita contra el crim i la prevenció, segons es presenten, ha comunicat al jutjat la presentació imminent d’un informe criminològic sobre la fugida d’Antonio Anglés. En aquest es farà una anàlisi de totes les actuacions practicades després de la fugida del triple assassí, com va poder pujar com a polissó a un vaixell a Lisboa i si va comptar amb ajuda dins de la tripulació per a aconseguir escapar de la cabina en la qual es va tancar després de ser descobert i després d’un primer intent de fugida frustrat en saltar a la mar, cosa que la Policia i la Guàrdia Civil ja tenien clar en 1993 amb les declaracions preses llavors als mariners del vaixell.

De fet, encara que s’ha tornat a interrogar alguns dels membres de la tripulació del Plymouth encara vius, les seues manifestacions, realitzades amb una memòria que ha de retrotraure’s 28 anys, no han pogut aportar res de nou.

Levante-EMV ja va reconstruir fa vint anys, en 2001, les 43 hores d’Antonio Anglés a bord del mercant britànic a partir de les detallades declaracions de la tripulació, a les quals aquest diari va accedir en exclusiva i que els mariners van prestar només dies després que l’assassí múltiple desapareguera en la bocana del port de Dublín. Aquella va ser la primera i única vegada que aquelles declaracions van eixir a la llum.