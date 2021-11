El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns 8 de novembre que Espanya reservarà dos milions de les vacunes contra la covid-19 compromeses per a països vulnerables, a contextos humanitaris.

Així ho ha avançat en un esdeveniment commemoratiu pel 70é aniversari de la Convenció de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats, en el qual també ha participat l’alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, Filippo Grandi, i que s’ha celebrat a la Casa d’Amèrica, a Madrid.

En concret, Sánchez ha detallat que Espanya ja ha donat 24 milions de vacunes solidàries i preveu que en el primer trimestre de 2022 se n’hauran donat 50 milions, amb la finalitat de complir l’objectiu que va marcar l’Organització Mundial de la Salut (OMS) d’un 70 % de població mundial immunitzada a mitjans de l’any que ve.

El president del Govern ha indicat que són “conscients que els mecanismes de cooperació no estan aconseguint arribar a tothom” i que “els refugiats estan patint especialment les conseqüències de la pandèmia”, ja que “moltes” d’aquestes persones han quedat “atrapades en zones d’una extraordinària vulnerabilitat”.

Per això, Sánchez ha anunciat que el Govern reservarà dos milions de les vacunes contra el coronavirus compromeses per a destinar-les a contextos humanitaris, i que treballaran amb ACNUR i altres institucions per aconseguir “que aquestes vacunen arriben on més falta fan”.