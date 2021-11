Un jove de 22 anys ha denunciat que anit va ser apalissat per deu persones d’estètica neonazi davant de la seua parella per portar el lema “Working class” (classe obrera) en la seua samarreta. Els fets van ocórrer a les set de la vesprada en els voltants de la plaça del Xúquer de València, on la víctima, segons denuncia, s’acostava a una paperera quan una persona encaputxada i amb la cara tapada fins als ulls li va preguntar “qué me llevas”, en referència a la samarreta.

Aleshores va veure que la persona portava un objecte tallant i l’agressor el va enviar a terra d’una punyada. Tot seguit va comprovar com nou persones més, també encaputxades, s’unien a l’agressor per a perseguir-lo fins a un portal, on van començar a llançar-li patades, punyades i colps al cap. La víctima denuncia que li van llançar diversos objectes al cap i que “vaig veure com un d’ells agafava una cadira i me la partia damunt”. Segons declara l’agredit, diverses d’aquestes persones portaven a la roba simbologia neonazi i feixista com una creu de ferro o una creu de llorer. Durant l’agressió, diversos d’ells van començar a cridar-li “esto es el Reino de Valencia”. Finalment, la víctima va aconseguir escapolir-se dels agressors i entrar a la cuina d’un bar pròxim.

La víctima acaba d’interposar una denúncia davant de la Fiscalia de Delictes d’Odi de València, a més d’aportar el comunicat de lesions, que es va fer poc després de desplaçar-se pel seu propi peu a un centre mèdic per a ser atés per les ferides. El comunicat mèdic reflecteix un bony de cinc centímetres al cap, un eritema lineal al coll i diverses contusions i talls a l’abdomen i les cames. El document recull també que es tracta d’un delicte d’odi.

Perfil de l’agressor

La fiscal delegada de delictes d’odi, Susana Gisbert, explica que “el que ha denunciat aquesta persona ho hem vist moltes vegades en la mateixa zona (pròxima a Mestalla i a la seu d’un partit d’ultradreta) en els últims temps, amb un perfil d’agressor que no s’identifica, perquè va emmascarat, però que té uns senyals distintius com ara simbologia neonazi a la roba, amb creus gammades o corones de llorer”.

Aquestes agressions, relata Gisbert, “sempre venen d’aquest perfil i a la víctima no se li diu que és per la seua ideologia, però sí que es llancen uns crits que, entre això i l’aspecte de l’agressor, fan pensar que es tracta d’un delicte d’odi”. De fet, Gisbert assegura que ni tan sols fa falta que es prove la ideologia de l’agredit, “en molts casos aquests grups trien les seues víctimes perquè entenen que tenen idees contràries al que ells pensen i utilitzen la violència per a fer valdre les seues creences, ni tan sols fa falta que siguen d’esquerra”.

Gisbert insisteix que “en moltes ocasions hem vist que les víctimes ni tan sols estaven fent manifestacions polítiques de cap mena, sinó que les trien com a víctimes perquè les perceben com a tal, sobre la base de la creença que tenen idees contràries”.

Sobre la filiació política dels agressors i el fet que la palissa es produïra després del partit València-Atlètic de Madrid, Gisbert assenyala que “no hi podem dir res amb seguretat, però sí que són persones d’ultradreta pel seu aspecte físic, crits relatius al Regne de València i el lloc i el moment concrets. Però anaven tapats del cap als peus, l’única cosa que no portaven era mascareta”, assenyala.

La ideologia és la segona motivació en la classificació de delictes d’odi, només per darrere del racisme/xenofòbia. L’any 2020 es van donar 24 delictes per aquest motiu a la Comunitat, segons l’últim informe sobre l’evolució dels delictes d’odi publicat pel Ministeri de l’Interior. En total, l’any 2020 es van produir 151 delictes d’aquesta classe, que no paren de créixer des de l’any 2013.