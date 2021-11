Un elenc de més de 150 ponents i més de 50 estreles Michelin protagonitzaran els esdeveniments gastronòmics “més innovadors” en “Mediterránea Gastrónoma”, la fira gastronòmica del Mediterrani, que va obrir les seues portes aquest diumenge i romandrà oberta fins demà, 9 de novembre. Turisme Comunitat Valenciana i Fira València impulsen l’esdeveniment amb 14 espais diferenciats en una superfície de 13.000 metres quadrats a Fira València. La fira està dirigida a un públic professional i gurmet.

D’aquesta manera, per primera vegada en aquest certamen, serà present la xef i professora del Centre de Turisme (CdT) d’Alacant Glicelia Dosantos, que serà protagonista en la cuina central de Gastrónoma al costat de la xef del restaurant La Finca d’Elx, Susi Díaz.

També participarà en el certamen la brasilera Manoella Buffara, declarada “cuinera a seguir”, en 2018, per The World’s 50 Best, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Així mateix, aquesta edició de la fira comptarà amb ponents d’alta gastronomia i cuina tradicional, periodistes especialitzats i crítics gastronòmics que, durant aquests tres dies, impartiran ponències i oferiran demostracions culinàries.

Turisme Comunitat Valenciana col·labora, a més, en el muntatge i la dotació tècnica dels auditoris gastronòmics, els suports de comunicació i les accions promocionals dins de la campanya de comunicació del mateix certamen. Tot això, gràcies al conveni de col·laboració entre Turisme i Fira València, dotat amb 150.000 euros, dels quals 130.000 euros van dirigits a la fira “Mediterránea Gastrónoma 2021”.

“Mediterránea Gastrónoma” es configura com “un esdeveniment gastronòmic de rellevància que actua com a motor i trobada professional d’alt nivell, així com un escenari perfecte que dona a conéixer la realitat de l’oferta gastronòmica de la Comunitat Valenciana, a més de la riquesa del nostre producte més autòcton i del treball dels nostres professionals”.

Obertura “Mediterránea Gastrónoma”

La inauguració oficial del certamen tindrà lloc aquest dilluns, 8 de novembre, al Fòrum Centre de Fira València, i comptarà amb la presència del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, entre altres autoritats.

Després de l’acte d’obertura, Colomer visitarà els principals espais gastronòmics del certamen i participarà en la presentació de les noves jornades-debat sobre l’ocupació turística, impulsades per Turisme Comunitat Valenciana per mitjà de la Xarxa CdT, que analitzaran, amb el sector, la situació actual i les perspectives de futur, i en les quals s’aprofundirà en la falta de personal qualificat en el sector turístic.

Aquestes jornades, denominades “El factor ocupació i la formació en la competitivitat de les empreses turístiques”, tindran lloc aquest mes de novembre en diferents destinacions de la Comunitat Valenciana. Els detalls es donaran a conéixer en aquest acte de presentació en el qual participaran, a més de Colomer, el president de Conhostur, Manuel Espinar; el president de la Cambra de Comerç, Jose Vicente Morata i el secretari general d’Hostaleria d’Espanya, Emiliano Gallego.