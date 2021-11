El pedagog d’una acadèmia privada d’un municipi de l’Horta, detingut en 2018 per abusos sexuals a nou alumnes menors d’edat durant unes classes de repàs, s’enfronta a una pena que ascendeix a 43 anys de presó. El judici, que estava previst que començara hui en la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de València, s’ha ajornat a demà per una indisposició de l’advocat de la defensa, que hauria patit un esvaïment en el seu domicili aquest mateix matí poc abans de la vista oral.

Sergio T. T. està acusat de fer tocaments en els pits i entre les cames, per damunt de la roba, a almenys nou de les menors que acudien a les seues classes de repàs i reforç després del col·legi. Les víctimes tenien entre 13 i 16 anys en el moment dels fets.

Els presumptes abusos s’haurien produït de manera continuada durant els cursos 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 en l’acadèmia que el processat regenta juntament amb la seua dona en un municipi de l’Horta que aquest periòdic no revela per a protegir l’anonimat de les víctimes.

El Ministeri Fiscal sol·licita penes de cinc anys de presó per cada un dels huit delictes continuats d’abusos sexuals sobre les víctimes menors de 16 anys i tres anys més pels abusos a l’alumna que ja tenia aquesta edat. La Fiscalia entén que els tocaments a les menors es van fer sense violència ni intimidació i que no va haver-hi accés carnal amb cap de les víctimes, motiu pel qual el professor no s’enfronta a unes penes més elevades.

Les acusacions particulars han mostrat la seua protesta davant del tribunal per la suspensió de la vista i pel fet de fer vindre novament totes les menors a declarar un altre dia, cosa que suposa una doble victimització. Tot i això, davant de l’absència del lletrat de la defensa, entenen que l’única opció era suspendre la vista oral, ja que celebrar-la amb un altre advocat no coneixedor de la causa donaria peu a una possible impugnació del judici per indefensió.