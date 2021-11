Sorpresa tremenda la que es van emportar dos senderistes al Parc Natural de la Serra de Mariola. En eixir-se’n de la ruta i fer una baixada per una zona de difícil accés del Pic de l’Àguila, es van topar de cara amb una bomba de la Guerra Civil. Els artificiers del TEDAX de la Policia Nacional es van fer càrrec de l’artefacte explosiu després d’accedir al paratge, després d’una complicada ascensió i un també difícil descens amb la bomba, una granada-morter de 120 mm amb càrrega TNT i sense espoleta, que va ser detonada en el camp de tir d’Agost. Els agents van fer una batuda pels voltants per si hi haguera un altre artefacte similar a la muntanya, sense resultat. Tot apunta al fet que la granada va ser llançada per l’aviació italiana en els bombardejos d’Alcoi el setembre de 1938 i que va acabar, sense explotar, en la zona de Serelles, prop del nucli urbà d’Alcoi.