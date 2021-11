El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i Bioinicia han codesenvolupat la primera mascareta higiènica de nanofibres i filtre viricida amb frontal transparent per a facilitar la lectura dels llavis i la identificació de les emocions a les persones sordes.

L’empresa valenciana Proveil Bioinicia i l’activista prodret de les persones sordes Marcos Lechet han presentat aquesta mascareta inclusiva en un acte en el qual han estat acompanyats per José María Lagarón, investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IATA-CSIC), i Jorge Teno, en representació de l’equip d’R+D de Bioinicia que ha desenvolupat el projecte.

Encara que hi ha altres mascaretes en el mercat amb aquesta pantalla frontal transparent, aquestes són les primeres que disposen de les propietats del filtre PROVEIL®, el qual disposa de totes les propietats de la nanofibra i inclou les seues propietats viricides, capaces de desactivar qualsevol virus i bacteri.

“Hem volgut incorporar tots els beneficis del nostre filtre a una mascareta amb una finestra transparent per a facilitar la lectura dels llavis, a més d’assegurar la protecció de qui la porta”, ha indicat Jorge Teno, investigador de Bioinicia, que ha agregat que aquesta mascareta compta “amb un 90 % d’eficiència de filtració contra aerosols i un 98 % d’eficiència de filtració bacteriana, a més de les propietats viricides i antibaf de què disposa la mascareta”.

La nova mascareta Proveil M. L. Inclusiva ha sigut certificada per l’Institut Tecnològic Tèxtil AITEX i, encara que es troba en una primera fase en què encara no es comercialitza en obert, es continua treballant, juntament amb el col·lectiu de sords, en possibles millores i en el procés d’automatització, per tal de poder produir-ne en massa.

A més, ja s’han fet passos per a aconseguir una segona versió que n’automatitze la fabricació i fins i tot una tercera fase que “ajudarà a fer-la molt més sostenible, ja que serà compostable”, ha explicat José María Lagarón, científic del CSIC, que ha afegit que també es continua “treballant per a traure-la en format EPI, amb més talles i, així, assegurar que tothom puga llegir els llavis a més d’estar protegit”.

Les mascaretes PROVEIL porten les inicials de l’activista Marcos Lechet, que ha assessorat els investigadors del CSIC i PROVEIL sobre les necessitats del col·lectiu de persones sordes.

Des que va començar la pandèmia del coronavirus, Lechet ha dut a terme una lluita constant per defensar el dret a comunicar-se de les persones amb problemes d’audició.

“Les persones sordes hem patit un confinament doble. El que va produir la pandèmia i el que hi ha hagut després per la incomunicació a la qual ens hem hagut d’enfrontar per les mascaretes”, va assegurar Lechet en la presentació d’aquesta mascareta que “no s’entela, és còmoda i, sobretot, em fa sentir segur”.

Aquesta mascareta ajudarà a comunicar-se al col·lectiu de persones sordes i amb problemes d’audició, que, només a Espanya, s’estima que supera el milió de persones. Així mateix, aquestes mascaretes beneficiaran altres persones amb necessitats especials, com l’autisme, que necessiten veure les expressions facials per a reconéixer algunes emocions.