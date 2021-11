L’estudiantat universitari va anunciar ahir mobilitzacions en diferents ciutats espanyoles com a protesta davant de les esmenes presentades per Esquerra Republicana, PSOE i Unides Podem a la Llei de convivència universitària i contra les propostes plantejades en el Projecte de llei orgànica del sistema universitari.

La Coordinadora de Representants d’Estudiants de les Universitats Públiques (CREUP), al costat d’Estudiants en Moviment i Front d’Estudiants, es mobilitzaran el 18 de novembre com a protesta davant de la falta d’atenció a les reivindicacions estudiantils en la redacció del Projecte de llei orgànica del sistema universitari, coneguda com a llei Castells, així com contra l’autoesmena presentada per Esquerra Republicana, PSOE i Unides Podem al Projecte de llei de convivència universitària.

Els estudiants universitaris denuncien que la Llei de convivència universitària deixarà de protegir-los davant dels processos sancionadors i que es passarà de fomentar la mediació a un model merament punitiu, després de l’esmena presentada pels grups parlamentaris del Govern i Esquerra Republicana.

Aquesta esmena, a més, trenca el consens previ existent entre CRUE-universitats espanyoles, el Consell d’Estudiants Universitari de l’Estat (CEUNE) i CREUP sobre el projecte de llei.

Així mateix, des de CREUP han denunciat que la Llei orgànica del sistema universitari no avança respecte a la LOU de 2001 en matèria estudiantil i que abandona les polítiques de foment de la participació i garantia dels drets del col·lectiu. Al seu torn, tampoc avançarà en matèria de preus públics, beques o democratització universitària, amb la qual cosa quedarà ancorada en la reforma de principis de segle.