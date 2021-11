L’oratge està a punt de canviar a València, ja que les pluges originades per la temible borrasca Blas, que colpeja amb força Balears i les costes mediterrànies, incloses les valencianes, que es troben en alerta groga per temporal marítim amb ones de fins a 3 metres, començaran a amenaçar de deixar precipitacions i molt de vent en les pròximes hores a la província de València, segons indica la predicció elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, el pronòstic meteorològic per a hui i demà, dimecres 10 de novembre, anuncia, després de la formació de la borrasca Blas més a l’est del que s’esperava, “intervals nuvolosos que deixaran un cel nuvolós o cobert” en tota la província de València. En el litoral sud, l’Aemet espera “precipitacions localment persistents” i no descarta “ruixats localment forts i amb tempesta”, mentre que en la resta del territori assenyala que hi haurà “precipitacions disperses que seran més probables en el litoral i menys en l’interior” de la província.

Les temperatures mínimes pujaran, mentre que les màximes no experimentaran canvis o, potser, un “lleuger ascens”.

A la ciutat de València, l’amenaça de pluja serà present a partir d’aquesta mateixa vesprada, quan ja podrien registrar-se lleugeres precipitacions. No obstant això, serà demà quan es disparen les possibilitats de pluja. Per al dimecres 10 de novembre, l’oratge a València ciutat estarà ja dominat per un cel en el qual imperaran els núvols, que a penes deixaran espai per al sol. Al llarg de la jornada de demà s’espera fins a un 45 % de probabilitats de pluja, sobretot durant la pròxima matinada i la vesprada de demà.

En els pròxims dies, la situació de l’oratge a València es veurà dominada per vents que es preveu que siguen encara més violents en el litoral i per tempestes que podrien colpejar de ple la província, on podria haver-hi aiguarrades intenses i localitzades. No obstant això, el pitjor del temporal afectarà, sobretot, la costa sud de València.

Alerta groga en tot el litoral de València

La situació de preemergència continuarà activa hui, demà i dijous. L’alerta groga continua vigent, ja que s’esperen forts vents en la costa i un intens temporal marítim que pot deixar ones de fins a 4 metres tant hui com en les pròximes jornades.