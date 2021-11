La Policia Nacional ha detingut aquest dimarts a Torrent un dels membres del clan dels Marco per suposadament encanonar amb una pistola i amenaçar de mort la seua pròpia nora, que pertany als Bocanegra. Els fets s’han produït minuts abans de les huit de la vesprada i han provocat una resposta immediata de la Policia Nacional i Local, que han desplegat patrulles per la barriada del Xenillet i en altres punts del municipi per a evitar més agarrades. La detenció s’ha produït en la confluència dels carrers Germanies i El Salvador, on els veïns han sigut testimonis del fortíssim desplegament policial.

L’arrestat anit és Miguel G. M., un dels tres detinguts en 2016 per suposadament efectuar els trets que van estar a punt de provocar la mort d’un Bocanegra en un carrer del Xenillet, batussa que va tindre el seu origen en un pet, tal com va avançar en el seu moment Levante-EMV. Els tres detinguts, entre ells Miguel G. M., van acabar sent absolts per l’Audiència de València, per, entre altres raons, l’escassetat de proves contundents en contra seua i perquè les defenses van introduir un dubte raonable en exposar que no es podia determinar qui havia efectuat els trets, si un Marco —un dels detinguts— o un Bocanegra.

L’afirmació es basava en el fet que diversos testimonis van veure a qui ara està sent buscat per la Policia com a presumpte autor del doble crim del cementeri de Torrent el dia de Tots Sants, Ramón G. F., que encara roman fugit, després de disparar una arma des de la seua finestra. Ramón G. F., tal com ha informat aquest diari, es va autoconfinar durant quasi cinc anys perquè sabia que el buscava la Guàrdia Civil. Familiars i amics del mort en el tiroteig de Torrent asseguraven a aquest diari que el mort “passava de conflictes” i que “van matar el més pacífic per covardia”.

Només produir-se l’amenaça d’anit, diverses persones van telefonar al número d’emergències de la Policia Nacional, el 091, la qual cosa va provocar que diverses dotacions d’aquest cos, així com de la Policia Local, acudiren a tota velocitat al punt on s’havia produït el fet. El presumpte agressor va ser detingut i conduït a la comissaria de Torrent, on romandrà fins que els agents concloguen l’atestat i el posen a la disposició de la justícia.