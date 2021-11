La ministra de Transports, Raquel Sánchez, acaba de comprometre’s, en l’acte pel corredor mediterrani, a tindre finalitzada aquesta infraestructura “des d’Almeria a la frontera francesa en 2025 o 2026”. La titular del departament de Mobilitat del Govern central ha assegurat, en un format d’entrevista amb la periodista conductora de l’acte, Maribel Vilaplana, organitzat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), que “Espanya no perd el tren, va en el tren i aposta pel tren perquè ens faça més competitius”.

Malgrat les crítiques abocades durant l’acte que ha congregat a Madrid empresaris de les 17 autonomies, la ministra de Transports ha reivindicat el treball del seu departament “en els últims tres anys”. “Hi ha molts trams en servei. I molts serveis que s’han posat en marxa per a millorar la mobilitat quotidiana. Hi ha trams en servei i queden trams per fer. Però és una realitat innegable que hem fet un esforç increïble. En tres anys, hem licitat, i saben que no és fàcil i ho patim, un total de 3.000 milions d’euros. Una licitació a la setmana”.

La ministra ha defensat que “anem per bon camí, perquè, a més d’aquests compromisos pressupostaris i la voluntat política, que es tradueix en fets tangibles, tindrem l’ajuda de fons europeus”.