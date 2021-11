La plantilla de Pilkington a Sagunt va aconseguir ahir el suport del president de la Generalitat, Ximo Puig, en la seua lluita per evitar l’anunciat tancament d’una de les dues línies de producció de la factoria i els 116 acomiadaments “imminents” en aquesta fàbrica que dona treball a unes 400 persones. Segons explicaven des del comité d’empresa a Levante-EMV després de la reunió mantinguda al Palau de la Generalitat, Ximo Puig va assegurar que està obert a reunir-se amb el consell d’administració de la planta, “si és possible”, i es va comprometre a traslladar la problemàtica al president del Govern, Pedro Sánchez.

Tant el comité d’empresa de la fàbrica com la representació sindical van insistir que aquestes decisions amenacen de desencadenar “a curt termini” el tancament de tota aquesta fàbrica de vidre per a l’automòbil que va nàixer a Sagunt a l’empara de la reconversió industrial, i que “ha rebut quantioses ajudes de les administracions fins a l’actualitat”.

També van recordar que la plantilla fa anys que “està fent grans esforços” i arribant a acords per a “ajudar la planta a superar situacions difícils”; l’últim, el que es va signar el 7 de juliol de 2020 i en el qual van pactar rebaixes salarials a canvi de mantindre l’ocupació fins a l’any 2025 i que ara la multinacional ha incomplit en presentar un acomiadament col·lectiu, a més d’anunciar el tancament de la línia de laminatge. Per això, li van traslladar una petició clara: “Que medie per a evitar la deslocalització de la nostra producció i, per tant, els acomiadaments en la planta”.

Per a aconseguir aquest objectiu, el van instar a informar el Govern de la nació “i poder arbitrar mesures que eviten aquesta classe d’accions per part de les multinacionals, màximament en un moment en el qual les polítiques socials del nostre país estan apostant pel manteniment de la productivitat i de l’ocupació des de l’inici de la crisi”, deien després d’una reunió a la qual també va acudir l’alcalde, Darío Moreno.

“La valoració de la reunió és positiva”, assenyalava a aquest diari el president del comité, Rubén López. “Hem eixit amb la convicció que el Govern autonòmic intentarà moure fitxa i que hi haurà un suport polític als nostres plantejaments”, afegia. La Generalitat, per la seua banda, va informar de la reunió mantinguda i va facilitar fotografies d’aquesta, però sense donar cap detall més.

Vaga amb el 100 % de seguiment

La segona jornada de vaga de quatre hores per torn va tindre, també ahir, un seguiment del 100 % de la plantilla, com ja va ocórrer el primer dia. A més, va incloure una sonora xiulada al matí a les portes de la factoria.

Aquest matí hi ha programada una segona reunió del comité d’empresa amb la direcció de la planta, a la qual acudirà també un responsable de la Direcció General de Treball. Mentrestant, es mantenen les parades de 12 hores diàries fins al dia 19 i la intenció d’ampliar-les, llevat que abans es faça marxa arrere davant dels acomiadaments plantejats.