Pedro Sánchez serà la cirereta del pastís d’activitats que ha preparat el PSPV per al XIV Congrés. El Gran Hotel Bali de Benidorm rebrà uns 900 convidats i quasi 500 delegats (confirmats, “de moment”, van dir ahir des del partit) entre els quals hi haurà representants del Govern i càrrecs rellevants del PSOE.

L’exministre Salvador Illa, la sotssecretària general del partit, Adriana Lastra; el secretari d’Organització, Santos Cerdán; la ministra d’Educació, Pilar Alegría; la de Ciència, Diana Morant; i l’expresident Rodríguez Zapatero són alguns dels noms que estaran en el conclave, que tancarà el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez.

La seua intervenció serà diumenge al matí davant d’un aforament d’unes 1.300 persones, més les que atenguen les pantalles que possiblement es col·locaran en l’exterior si no hi entra tothom. Ho farà al costat de Ximo Puig, que parlarà ja com a secretari general del PSPV reelegit per a un tercer mandat.

En les dues jornades anteriors, l’agenda dels socialistes combina accions oficials com els debats en comissió, l’aprovació de la ponència o l’informe de gestió, amb altres activitats complementàries com un homenatge a Fernando Delgado, xarrades sectorials, converses amb la societat civil i música a la recerca d’una comunió socialista.