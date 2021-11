La Conselleria de Sanitat instal·larà, aquest cap de setmana, dos punts mòbils de vacunació contra la covid-19 al centre comercial Plaza Mar 2 d’Alacant i al centre comercial L’Aljub d’Elx, segons han informat fonts del departament que dirigeix Ana Barceló.

En concret, l’equip mòbil de vacunació habilitat a Alacant, a l’avinguda de Dénia, estarà operatiu el divendres 12 de 15 a 20 hores i el dissabte 13 atendrà de 10.30 a 20 hores.

Per la seua banda, en el municipi il·licità, el punt de vacunació mòbil del centre comercial L’Aljub, siti al carrer Jacarilla, estarà operatiu el dissabte 13 de novembre entre les 17 i les 21 hores.

Sanitat vol aprofitar que aquests dos punts es tracten de zones amb gran afluència de públic per a acostar i facilitar la vacunació a qui, per qualsevol motiu, tinga pendent la seua immunització. L’objectiu últim és ampliar la cobertura vacunal contra el coronavirus de la població de la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa se suma a les que ja ha desplegat la Conselleria de Sanitat en altres enclavaments com Benidorm, així com altres mesures posades en marxa després de la finalització de la vacunació massiva en els 133 punts distribuïts per la Comunitat Valenciana, segons les mateixes fonts.

Entre aquestes mesures, es van habilitar punts d’immunització en festivals de música com Les Arts; esdeveniments esportius, com als estadis Martínez Valero, Mestalla, Ciutat de València o la Ceràmica, amb motiu de partits de Lliga; en altres grans superfícies com el centre comercial La Salera de Castelló de la Plana; campus universitaris o aprofitant festes patronals, com en el cas de Benidorm.