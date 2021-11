El pressupost de la Conselleria d’Economia per a 2022 estableix 11,25 milions d’euros per a Ford España, una inversió que ha estat fent en els últims anys i que cobra rellevància per la complicada situació que travessa la factoria valenciana, que es juga el seu futur en els pròxims anys. De fet, aquest dimarts va anunciar l’eliminació del torn de nit en la planta i segueix sumida en un ERO, el segon en poc més d’un any, que es va iniciar a l’abril.

La partida per a Ford va ser defensada ahir pel conseller Rafael Climent en la Comissió de Pressupostos de les Corts abans que s’inicie la tramitació dels comptes. Segons la Conselleria, aniran destinats a “donar suport a projectes experimentals i d’innovació que tinguen beneficis i un efecte tractor sobre les empreses, pimes i les inversions productives”.

Per línies concretes, Climent va voler subratllar el suport a la indústria valenciana, que veu créixer un 2 % el seu pressupost per a arribar a una dotació de 197,4 milions.

A més, també preveu més ajudes per al sector del comerç de proximitat, a qui reserva una partida de 34 milions, i per a la renovació dels bons de consum llançats per la pandèmia, que rebran 5 milions. En total, el pressupost d’Economia creix un 5,2 % respecte al de 2021, fins als 571 milions.