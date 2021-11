És una ajuda de mínims. És la mesura estrela del Govern davant de la pandèmia i la quantia mitjana és de 172 euros per persona o 436 euros per casa. És una prestació dissenyada per als més vulnerables i que, no obstant això, només arriba al 7,72 % de la població que viu sota el llindar de la pobresa a la Comunitat Valenciana (la mitjana estatal és del 8 %). I és que tres de cada quatre sol·licituds de l’ingrés mínim vital (IMV) han sigut denegades i quasi 100.000 estan pendents de resoldre’s a escala nacional. A la Comunitat Valenciana, 95.955 persones cobren l’IMV i 43.365 fan el mateix amb la renda valenciana d’inclusió (RVI), la prestació autonòmica dissenyada per als més vulnerables en una comunitat autonòmica amb quasi 5 milions d’habitants i una taxa de població en risc de pobresa que supera el 24 %. Així consta en un informe de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials —amb les dades d’octubre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions—, que assenyala “la complexitat del procediment i els exigents requisits com a causa de tantes denegacions”.

“Del total de sol·licituds només se n’han aprovat una de cada quatre, un 27 %. Una xifra que no respon a les expectatives depositades en aquest nou dret subjectiu, ni a les necessitats de la població més afectada econòmicament per les conseqüències de la pandèmia. Si bé és necessari recalcar que les successives modificacions de l’RDL que regula l’IMV han propiciat un augment de resolucions positives: si, en 2020, les resolucions positives eren el 15,3 % del total; en 2021, fins a març, ho van ser el 27,9 %, i, fins a setembre, el 30,4 %”, destaca l’informe.

Fins a setembre de 2021, s’havien rebut 1,45 milions de sol·licituds, de les quals el 91 % eren expedients vàlids. En els primers 15 mesos des que es va posar en marxa, s’han tramitat 1,24 milions de sol·licituds, mentre que en queden quasi 100.000 fins i tot sense resoldre (97.513). De les sol·licituds resoltes, 337.000 han sigut aprovades i 888.000 denegades. “Les denegacions es produeixen per la complexitat del procediment i la dificultat de complir uns requisits exigents. El Ministeri, en resposta a través del portal de transparència, a sol·licitud de la nostra associació, reconeix que el 60 % de les denegacions s’han produït per no complir el criteri de vulnerabilitat (en superar els llindars de renda i patrimoni); cal tindre en compte que es valoren els ingressos de la renda de 2019, any en què no va impactar la pandèmia; un altre 10 % de les denegacions es deuen a la falta d’acreditació de la unitat de convivència, per a la qual cosa es continua exigint el padró històric col·lectiu”, expliquen des de l’entitat.

És més, des de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials asseguren que els 337.000 expedients aprovats afecten unes 800.000 persones, de manera que el Govern ha complit “únicament amb un terç de l’objectiu que es va plantejar que, en qüestió de mesos, l’IMV arribaria a 2.300.000 persones que malviuen en la pobresa extrema al nostre país. Les “cues de la fam” haurien d’avergonyir els governants i, en lloc de ser notícia, haurien de ser la denúncia contínua de la imperícia del Govern en la gestió de la ‘vacuna contra la pobresa’, que és l’ingrés mínim vital”.

En el total d’Espanya, les persones beneficiàries de l’IMV superen ja les beneficiàries d’RM (115 %), amb una gran disparitat entre comunitats. Així, a Canàries, on tenien un nombre molt baix de perceptors de les seues rendes mínimes d’inserció, s’han multiplicat per 5 (490 %), o a Castella-la Manxa, quasi per 3 (280 %), mentre que al País Basc, amb un sistema potent de rendes mínimes, únicament la cobra una de cada quatre persones (25 %) de les que abans percebien la renda mínima. En comunitats com Madrid (92 %) o Aragó (102 %), els perceptors de l’IMV són pràcticament els mateixos que els que percebien les seues rendes mínimes. “Confiem que les modificacions anunciades el 18 d’octubre pels ministres Escrivá i Belarra incrementen encara més el percentatge de resolucions positives. I que el debat parlamentari que actualment s’està produint al Congrés dels Diputats millore la Llei de l’ingrés mínim vital i es doblegue el legislatiu en les seues pretensions de control al pobre a través d’uns requisits estrictes i injustos. Actualment només s’ha concedit l’IMV a 800.000 persones, poc més d’una tercera part (35 %) dels beneficiaris previstos pel Govern, que eren 2.300.000 persones”, afigen des de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.