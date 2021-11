Les persones que estan exemptes de portar la mascareta per qüestions mèdiques hauran de tindre un informe mèdic oficial que ho acredite. Així ho ha establit la Conselleria de Sanitat en una resolució publicada hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en la qual fa una nova redacció de les excepcions que ja estaven en vigor sobre l’ús obligatori de la mascareta per a evitar contagis per coronavirus.

Segons la nova norma publicada per Sanitat, totes aquelles persones que no hagen de portar la mascareta per tindre algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria hauran de tindre “un informe mèdic, en document oficial”, que ho acredite. Aquest informe l’haurà d’emetre “el metge responsable de l’atenció de la patologia corresponent” i en aquest s’haurà d’exposar de manera “objectiva i rigorosa” que la persona presenta aquesta malaltia “incompatible amb l’ús de la mascareta”.

Aquest és el principal canvi en la normativa de l’ús de les mascaretes, que, per a la resta de supòsits, es manté igual. D’aquesta manera, les mascaretes continuen sent obligatòries per a totes les persones de sis anys en avant que no tinguen cap malaltia incompatible en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic; a l’aire lliure, quan per l’aglomeració de persones no resulte possible mantindre la distància de seguretat; en els mitjans de transport i en els establiments d’hostaleria, restauració, oci, etc.

Sanitat manté les excepcions que ja contenia la norma publicada el passat 8 d’octubre i que preveu que se les podran llevar els oradors que intervinguen en llocs tancats d’ús públic, durant l’ús de la paraula, sempre que es mantinga la distància de seguretat interpersonal. És el cas, per exemple, de les Corts. Fins ara, els diputats havien de continuar usant aquest element de protecció durant les seues intervencions.

Obligatòria per a treballadors en residències de majors

A més, la mascareta segueix sense ser obligatòria per als residents en centres per a persones majors o amb diversitat funcional quan facen ús dels llocs o espais tancats d’ús públic disponibles en aquestes instal·lacions, sempre que més del 80 % dels ingressats dispose de la pauta completa contra el coronavirus. Tant els treballadors d’aquests centres com els visitants que facen ús d’aquests espais comuns, com ara menjadors o saletes, hauran de continuar utilitzant la mascareta per a evitar contagis entre la població ingressada.

La Conselleria exigeix una cobertura superior al 80 % amb pauta completa de la vacuna

Treballadors essencials en espais comuns

Sanitat manté també l’excepció de no usar les mascaretes per als treballadors essencials o pertanyents a col·lectius essencials, com ara bombers, policies o sanitaris, que facen ús de dependències comunes en les seues residències col·lectives, com menjadors o sales polivalents. Igual que succeeix amb les residències i centres per a persones amb diversitat funcional, Sanitat manté l’obligatorietat de dur la mascareta sempre que més del 80 % dels treballadors no estiga cobert amb la pauta completa de la vacuna.

Finalment, tampoc és obligatori la mascareta quan el fet d’usar-la resulte incompatible amb la naturalesa de les activitats laborals que es tinga assignades.