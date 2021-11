La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat 513 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 518.766 persones. Per províncies, els casos nous en són 123 a Castelló (55.327 en total), 144 a Alacant (190.125) i 246 a València (273.313). La xifra de casos no assignats es manté en 1.

D’altra banda, s’han registrat 271 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 518.615 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 55.069 a Castelló, 189.734 a Alacant i 273.756 a València. El total d’altes no assignades es manté en 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 207 persones ingressades, 39 d’elles en l’UCI: 59 a la província de Castelló, 6 en UCI; 85 a la província d’Alacant, 24 d’elles en l’UCI; i 63 a la província de València, 9 en UCI.

D’altra banda, s’han registrat sis defuncions de persones amb edats compreses entre els 57 i 94 anys, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia ascendeix a 7.871: 860 a la província de Castelló, 3.024 a la d’Alacant i 3.987 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.724 casos actius, la qual cosa suposa un 0,70 % del total de positius.

Des de l’última actualització, s’han notificat dos brots de 10 o més casos:

• Ontinyent: 10 casos. Origen social

• Borriol: 14 casos. Origen educatiu

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que en els pròxims dies es llançarà una campanya per a conscienciar la població sobre la importància de mantindre les mesures de seguretat i de protecció contra el coronavirus.

Segons ha indicat Barceló, “es tracta d’una campanya per a recordar la necessitat de continuar protegint-nos davant d’unes dates de retrobaments, compres i celebracions” i ha subratllat que “no podem baixar la guàrdia”.

En aquest sentit, Barceló ha assenyalat que “la pandèmia segueix. La incidència del virus està augmentant en les últimes setmanes de manera constant i frenar-la depén de tots nosaltres”. Per això, “voldria insistir en la importància que mantinguem les mesures de protecció. Distància, mascareta, rentada de mans i ventilació”, ha subratllat la titular de Sanitat.

En aquest sentit, la consellera ha posat l’accent en la importància de complir les mesures de protecció, principalment en determinats ambients, com en celebracions, espais tancats, aglomeracions o carrers concorreguts, ja que són ambients de risc en els quals l’ús de la mascareta és fonamental.

“No ens podem relaxar. Soc conscient que fa més d’un any i mig que convivim amb el virus. Però hem de continuar sent responsables”, ha manifestat Barceló.