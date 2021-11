Compromís ha presentat aquest matí la campanya “Exigim igualtat, exigim respecte”, amb la qual la coalició valencianista eixirà als carrers a recollir signatures per a reclamar un finançament just, unes inversions d’acord amb el pes poblacional i el pagament del deute històric generat per anys d’infrafinançament per part del govern estatal.

Així, Compromís té prevista una gran recollida de signatures en nombrosos municipis valencians, centrant els seus esforços demà dissabte, dia 13 de novembre, amb una campanya que s’estendrà durant les pròximes setmanes en municipis com València, Ontinyent, Alacant, Gandia, Xàtiva, Vila-real, Castelló de la Plana, Segorbe, Dénia, Puçol, Moncofa, Teulada, Calp, Soneja, Alcoi o Vinaròs, entre altres.

Tal com ha assenyalat el síndic de Compromís a les Corts, Fran Ferri, “aquesta campanya comença en el debat de política general de les Corts Valencianes, fruit de l’infrafinançament al qual ens sotmet l’Estat espanyol governe qui governe. Així, amb aquesta campanya no només busquem visibilitzar el greu problema d’infrafinançament que patim les valencianes i els valencians, sinó també encoratjar la ciutadania a participar massivament en les manifestacions que tindran lloc el pròxim 20 de novembre a Castelló de la Plana, València i Alacant”.

Aquesta iniciativa està connectada amb la campanya “Tren cancel·lat” per a exigir un servei de rodalia digne, la transferència dels recursos i de la gestió de la rodalia valenciana a la Generalitat, així com l’ampliació del servei en tot el territori valencià. “Quan parlem d’infrafinançament passa el mateix que quan parlem de rodalia, que el Govern central tanca l’orella i que els partits d’àmbit estatal obliden aquestes reivindicacions quan travessen la frontera valenciana”, ha conclòs Fran Ferri.

Per la seua banda, la regidora de Compromís a València, Lucia Beamud, ha destacat els problemes als quals s’ha d’enfrontar la ciutat per no gaudir d’un finançament just. “Parlem de poder acabar el túnel passant, soterrar les vies, acabar el Parc Central i dotar de més recursos els nostres centres culturals, com per exemple el Museu de les Belles Arts de València, que, a diferència d’altres museus estatals, no rep els recursos que mereix”.

Per a Beamud, “no disposar d’un finançament suficient obliga les institucions municipals i autonòmiques valencianes a dedicar recursos propis extra, a diferència d’altres ciutats i autonomies, a sufragar serveis públics com l’educació, la sanitat o la dependència, en aquest últim cas amb un incompliment encara més sagnant, ja que es vulnera la Llei de dependència estatal”.