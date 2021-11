El sindicat majoritari en l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana, FSIE, celebra que s’haja anunciat la gratuïtat de l’etapa de 2 anys en les escoletes privades i espera que aquesta política de la Conselleria d’Educació supose el manteniment d’aquests centres. Així mateix, recorden que és una de les esmenes que van fer als pressupostos de 2022.

No obstant això, FSIE espera que aquesta gratuïtat, que començarà el curs 2022-23, “preveja la supervivència de totes les escoles infantils d’iniciativa social i els més de 5.000 llocs de treball”, en uns anys en què la natalitat ha descendit, a la qual cosa s’ha sumat a l’impacte de la covid-19, i, per tant, hi ha menys matrícules.

A més, malgrat que el sindicat aplaudeix aquest anunci, FSIE continuarà amb la seua campanya pels municipis valencians “en la qual reclama informació sobre les propostes, el temps i els models que s’aplicaran a les escoles infantils que no siguen públiques, per a assegurar-se que es puga oferir un servei prioritari per a la conciliació de la vida familiar i laboral”.

La Conselleria d’Educació ha anunciat aquesta setmana que, el curs que ve, el nivell de 2 anys serà gratuït també per a l’alumnat dels centres privats d’Infantil, sense tindre en compte la renda de les famílies. La universalització d’aquesta etapa educativa arribarà amb una ampliació del Bo Infantil actual, que cobrirà el 100 % del preu d’una plaça d’aquest nivell, que Educació estableix en 280 euros, sense comptar els serveis extra que poden oferir els centres, com ara el menjador.

Com va publicar aquest periòdic, l’anunci ha tingut una bona acollida en la comunitat educativa, encara que hi ha divisió d’opinions sobre l’aposta del Consell de les places de 2 anys en els centres públics.