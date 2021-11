Cada habitant de la Comunitat Valenciana gastarà una mitjana de 75,03 euros en loteria per al sorteig extraordinari de la loteria de Nadal que se celebrarà el pròxim 22 de desembre, quasi deu euros per damunt de la mitjana nacional. En el conjunt del país, cada espanyol gastarà enguany una mitjana de 66,60 euros a comprar dècims, enfront dels 65,66 euros de 2020, segons la xifra de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Selae).

Aquesta quantitat és estimativa, ja que la dada serà definitiva quan es reben les devolucions de bitllets no venuts durant la campanya d’aquest sorteig, el tradicional anunci publicitari del qual es va presentar ahir en una roda de premsa telemàtica. La valenciana és la huitena autonomia que més diners gastarà per habitant en loteria. En primer lloc hi ha Castella i Lleó, amb 104,24 euros per habitant. La previsió és que la Comunitat venga un total de 379,4 milions en loteria de Nadal.